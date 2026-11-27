El debate a cuatro entre Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, Ada Colau y Santiago Abascal se convirtió en uno de los momentos más tensos de la campaña electoral del 29N. Los candidatos protagonizaron numerosos enfrentamientos, con fuertes acusaciones sobre la gestión del Gobierno, la corrupción, la violencia machista, la inmigración y la política exterior.

Uno de los momentos más destacados fue el choque entre Feijóo y Colau, cuando el líder del PP le reprochó que hubiera permanecido "calladita" durante la gestión de la DANA de Valencia. Una expresión que provocó la reacción de Sánchez, quien calificó el comentario de machista. Durante el debate, Sánchez y Colau mostraron cierta sintonía y coincidieron en sus críticas a PP y Vox.

El órdago de Feijóo

Otro de los titulares de la noche fue el órdago de Feijóo, que prometió dimitir, entregar su acta de diputado y renunciar al aforamiento si no consigue gobernar tras las elecciones. Además, Sánchez cuestionó a los líderes de PP y Vox por sus posiciones en política exterior y reivindicó su patriotismo frente a sus adversarios.

Por su parte, Abascal centró buena parte de sus intervenciones en atacar la gestión del Ejecutivo, relacionando los problemas de la red ferroviaria, los servicios públicos y la DANA con la corrupción del Gobierno socialista. También protagonizó un enfrentamiento con Colau a cuenta de la violencia machista.

En definitiva, el encuentro estuvo marcado más por los reproches y los enfrentamientos que por las propuestas concretas, y dejó patente la división entre los dos bloques políticos.

Hoy, viernes, llega el último día de campaña electoral, la última oportunidad para que los candidatos convenzan a los indecisos y movilicen a sus votantes antes de acudir a las urnas este domingo 29 de noviembre. Tras una campaña marcada por la confrontación, los cuatro aspirantes afrontan las últimas horas decisivas para intentar hacerse con la victoria.

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