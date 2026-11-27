29-N
Última hora de las elecciones generales 2026, en directo: Los candidatos afrontan el último día de campaña tras un debate bronco cargado de tensión y acusaciones
Sigue en directo la última hora de las elecciones generales en directo tras un debate a cuatro en el que Sánchez y Colau unieron fuerzas frente a Feijóo y Abascal, en un encuentro marcado por los reproches, los ataques cruzados y las promesas electorales.
- Núñez Feijóo se compromete a dimitir si no consigue gobernar y reta a Pedro Sánchez a hacer lo mismo
- El debate a cuatro deja acusaciones fuertes al contrario y pacto de no agresión entre bloques
- Pedro Sánchez, a Feijóo y Abascal: "Van de patriotas y soy el único que ha hecho la mili y jurado la bandera de España"
- Santiago Abascal: "La red ferroviaria ha sido destruida para gastárselo en mordidas y fulanas"
- Ada Colau contradice a Sánchez sobre la corrupción: "En mi partido tenemos corrupción cero, no todos somos iguales"
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El debate a cuatro entre Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, Ada Colau y Santiago Abascal se convirtió en uno de los momentos más tensos de la campaña electoral del 29N. Los candidatos protagonizaron numerosos enfrentamientos, con fuertes acusaciones sobre la gestión del Gobierno, la corrupción, la violencia machista, la inmigración y la política exterior.
Uno de los momentos más destacados fue el choque entre Feijóo y Colau, cuando el líder del PP le reprochó que hubiera permanecido "calladita" durante la gestión de la DANA de Valencia. Una expresión que provocó la reacción de Sánchez, quien calificó el comentario de machista. Durante el debate, Sánchez y Colau mostraron cierta sintonía y coincidieron en sus críticas a PP y Vox.
El órdago de Feijóo
Otro de los titulares de la noche fue el órdago de Feijóo, que prometió dimitir, entregar su acta de diputado y renunciar al aforamiento si no consigue gobernar tras las elecciones. Además, Sánchez cuestionó a los líderes de PP y Vox por sus posiciones en política exterior y reivindicó su patriotismo frente a sus adversarios.
Por su parte, Abascal centró buena parte de sus intervenciones en atacar la gestión del Ejecutivo, relacionando los problemas de la red ferroviaria, los servicios públicos y la DANA con la corrupción del Gobierno socialista. También protagonizó un enfrentamiento con Colau a cuenta de la violencia machista.
En definitiva, el encuentro estuvo marcado más por los reproches y los enfrentamientos que por las propuestas concretas, y dejó patente la división entre los dos bloques políticos.
Hoy, viernes, llega el último día de campaña electoral, la última oportunidad para que los candidatos convenzan a los indecisos y movilicen a sus votantes antes de acudir a las urnas este domingo 29 de noviembre. Tras una campaña marcada por la confrontación, los cuatro aspirantes afrontan las últimas horas decisivas para intentar hacerse con la victoria.
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"Vienen del mismo partido, defienden las mismas ideas, tienen a los mismos amos, Feijóo y Abascal tienen al gran capital de su lado y controlan muchos medios de comunicación. Tienen mucho poder, pero no lo tienen todo, porque durante unas horas, el próximo domingo, y esa es la magia de la democracia, tú vas a tener mucho más poder que Abascal y que Feijóo juntos. Esa es la grandeza de la democracia y yo te pido que uses ese poder. Que lo uses para que nadie decida por ti, que lo uses para que España continúe progresando cuatro años más, que lo uses para que no gane la involución el próximo domingo y que tengamos cuatro años más de avances en conquistas sociales. Y para que todo eso ocurra, el próximo domingo hay que llenar las urnas de voto al Partido Socialista. Así que ni un paso atrás, todo al rojo, hay que votar por un futuro mejor, vota Partido Socialista. A pesar de todo lo que han escuchado esta noche, yo quiero decirles que España tiene futuro".
Última hora de las elecciones generales, en directo: Minuto de oro de Abascal
"Espero que ese futuro podamos decidirlo los españoles en las próximas elecciones y que sean limpias y transparentes. Un futuro para el que les pido el voto, y les pido el voto para que frenemos la invasión migratoria, para que defendamos nuestras fronteras, para que recuperemos Ceuta, para que haya prioridad nacional en el acceso a las ayudas sociales y las familias tengan acceso a una plaza de guardería pública. Para que, en definitiva, vuestro barrio siga siendo vuestro barrio, las mujeres puedan vestir como quieran y los mayores puedan sentirse seguros. Para que los impuestos dejen de ser abusivos y las familias lleguen a fin de mes y los jóvenes puedan tener una casa. Para que la industria no se vaya de tu comarca, tú tengas que abandonar tu pueblo o el que quiere regresar a España no pueda hacerlo. En definitiva, les pido el voto para que España reconquiste su futuro".
Última hora de las elecciones generales, en directo: Minuto de Oro de Colau
"Yo entiendo perfectamente, con toda la honestidad, que es un momento de mucha preocupación, de mucha incertidumbre, que hay una ola reaccionaria en todo el mundo, que hay una situación económica difícil para muchas familias, que el problema de la vivienda es insostenible y que hay que cambiarlo ya. Y a lo que me comprometo personalmente y se compromete el Frente Amplio es a escuchar a esa ciudadanía movilizada, esa ciudadanía que está en las calles diciendo basta, queremos un cambio de las reglas del juego, queremos que las viviendas sean para vivir". Yo me comprometo personalmente junto con el Frente Amplio a poner el cuerpo en las instituciones para que ese mandato de las calles nadie lo pueda ignorar y entre con toda la fuerza para cambiar las reglas del juego en las instituciones. Y es verdad, el próximo domingo se deciden muchas cosas importantes. Recordemos que los votos de los ricachones de este país, de los caseros, serán muy pequeñitos, pero tu voto, nuestro voto, será un voto como una casa que puede cambiar todo. Por eso te pido el voto por el Frente".
Última hora de las elecciones generales, en directo: Minuto de oro de Feijóo en el debate a cuatro
"Durante toda la campaña les han venido diciendo lo mismo. Ojo que viene el PP, ojo que viene Feijóo. Bueno, ¿qué buscan con esto? Que olviden sus mentiras, que traguen sus corrupciones y que renuncien a que España funcione mejor. Todo con tal de que el señor Sánchez no salga de la Moncloa. Pero eso no es un programa de gobierno, eso es un chantaje. Él les pide el voto con miedo, yo les pido el voto con memoria. Y les prometo que no les voy a fallar. Siempre que he gobernado, al final de cada legislatura me votaban más. Yo no vengo a garantizar milagros. Lo que sí es que les garantizo a ustedes decencia y gestión. Que los trenes vuelvan a funcionar, que la vivienda pueda ser asequible y que el que se esfuerce valga la pena en su trabajo, en la educación, en la sanidad, en todos los servicios públicos El domingo voten con memoria y voten Esperanza".
Última hora de las elecciones generales, en directo
Buenos días y bienvenidos a la última hora de las elecciones generales en directo.
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