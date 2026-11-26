Jon Goitia, inversor inmobiliario, ha hablado en 'Espejo Público' sobre el debate de la vivienda que lleva mucho tiempo en el debate político.

El inversor ha explicado que el problema es grave: "Las políticas de este gobierno han generado que el problema sea grave. El hecho de que los propietarios vayan perdiendo un derecho tras otro, pues les obliga a reaccionar y normalmente reaccionan con subida de precios".

¿Qué harías si fueras ministro de Vivienda?

Jon Goitia explica que habría que reequilibrar el tablero de juego: "Quitar los derechos a los okupas e inquiokupas y volver a poner en el mercado de alquiler esas viviendas que ahora están retiradas. Así se bajarían los precios y todo se normalizaría".

"Entonces si se flexibiliza y se convierten en viviendas que ahora están deshabitadas, eso va a mejorar mucho"

Además, el inversor explica que una de las medidas que más le ha gustado de entre todos los políticos, ha sido una de Feijóo sobre flexibilizar las normativas urbanísticas para permitir segregaciones. "Que los pisos grandes se puedan convertir en pequeños".

Construir en altura, ¿solución?

El presentador de Antena 3 Noticias, Vicente Vallés, le ha preguntado a Jon Goitia sobre el informe del Banco de España que habla de la necesidad de construir en altura: "¿Es esa la solución?".

"Totalmente, estoy de acuerdo y creo que es la solución, pero un promotor que construye un edificio de 6 plantas y otro uno de 25, ¿qué diría?

Finalmente, sobre la seguridad jurídica de los propietarios, Jon ha explicado que han tenido que incluir estos seguros para defenderse: "Así el seguro de impago no lo paga el inquilino, lo pago yo. Si un negocio te va a generar mas riesgo, le exiges al capital mas beneficio y si no te sales".

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