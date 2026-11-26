Veruschka von Lehndorff, considerada la primera supermodelo de Alemania, ha fallecido a los 87 años en su casa en Berlín, rodeada de amigos y familiares, según ha notificado su entorno en exclusiva a BILD. Con 1,83 metros de altura y unos rasgos muy marcados, Veruschka llegó a ser una de las modelos más fotografiadas del mundo en los años 60, convirtiéndose en un icono a nivel mundial. Los medios alemanes la describen como una mujer "misteriosa, extravagante y adelantada a su tiempo", con una historia que va mucho más allá del modelaje.

Veruschka von Lehndorff | Gtres

Su padre intentó acabar con Hitler

Vera Gottliebe Anna Countess von Lehndorff —así era su nombre real— nació el 14 de mayo de 1939 en Prusia Oriental, tan solo unos meses antes de que estallara la Segunda Guerra Mundial. Pese a haber nacido en una familia aristócrata que vivía en un castillo, su infancia no sería de cuento de hadas. Su padre, el conde Heinrich von Lehndorff-Steinort, formó parte de la resistencia militar y participó en el complot del 20 de julio de 1944 para asesinar a Adolf Hitler. Tras ese intento fallido, fue arrestado y ejecutado cuando Vera apenas tenía 5 años.

Tras la ejecución del conde, la familia fue detenida por los nazis, que enviaron a su madre —embarazada de nueve meses— a un campo de trabajo, mientras que a Veruschka y a sus hermanas las internaron en un orfanato de las SS.

De los campos de refugiados a las portadas de Vogue

Una vez terminó la guerra, pasaron años mudándose de campo de refugiados en campo de refugiados, cambiando tanto Vera como sus hermanas de escuela constantemente. No obstante, eso no apagó las inquietudes de Vera, que tenía claro que quería ser artista. Se puso de nombre artístico Veruschka y se fue a Florencia a estudiar arte. Un paso muy importante en su vida, puesto que fue allí donde un fotógrafo llamado Ugo Mulas se fijó en su figura esbelta y bella y la animó a comenzar a trabajar como modelo. Llegó a adquirir fama mundial en los 60: protagonizó portadas de Vogue y de la revista estadounidense Life, trabajó en París, en Nueva York… y fue durante esa época una de las modelos mejor pagadas del mundo.

Veruschka von Lehndorff | Getty Images

Sus ganas de seguir creciendo en el mundo del arte la llevaron a hacer un cameo en la película Blow-Up de Michelangelo Antonioni. Una breve aparición en la gran pantalla que la hizo aún más famosa.

Su faceta de mujer avanzada a su tiempo la llevó a modelar jugando con los disfraces, la puesta en escena y la pintura corporal. Ella no era una simple modelo en la que colocar una pieza de ropa: quería que su propio cuerpo fuera arte, como un lienzo.

En los años 70, poco a poco se retiró del mundo del modelaje y siguió vinculada al arte trabajando como fotógrafa, pintora y artista de performance.

Veruschka von Lehndorff | Gtres

Ahora parte de su patrimonio se puede ver en el Museo Estatal de Prusia Oriental en Lüneburg, donde fue donado.