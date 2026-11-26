Isabel Forner se ha convertido en la persona más feliz de la tarde en Pasapalabra. Ha vivido una explosión de alegría en La Pista, pero no por hacer pleno. Eso, sin duda, ha ayudado, pero el verdadero motivo ha estado en la canción: ‘Potra salvaje’. “¡Es una de mis favoritas!”, ha exclamado con un enorme entusiasmo.

Obviamente, no había duda de su acierto. En cuanto ha sonado la música, la periodista se ha lanzado a bailar en el plató, convirtiéndose en la verdadera reina del escenario. “Qué momento he vivido, parecía que era mi momento”, ha subrayado.

Con todos maravillados por su euforia contagiosa, Isabel ha explicado por qué este éxito de Isabel Aaiún es tan especial para ella: “Me da un chute de energía, positivismo y ganas de celebrar la vida”. Roberto Leal ha terminado incluso dándole las “gracias por este momento”. ¡Revívelo en el vídeo!