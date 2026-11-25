José Bono es exministro de Defensa, expresidente socialista de Castilla-La Mancha y expresidente del Congreso. Pero lo que ha devuelto al primer plano a este histórico dirigente del PSOE ha sido su rifirrafe con Felipe González a cuenta de votar o no a Sánchez en la recta final hacia el 29N.

Susanna Griso ha entrevistado esta mañana a José Bono, quien ha asegurado que "lo último que deseo es pelear con Felipe González y mucho menos pelear por un voto. Ahora estamos peleando por millones de votos".

Bono ha respondido así al expresidente del Gobierno, quien le acusaba de actuar "pro-Bono" al pedir el voto para Pedro Sánchez: "Felipe González tiene mi respeto y mi veneración, me he emocionado y se me han saltado las lágrimas en sus mítines. Lo encajo con simpatía". Además, afirma que "no se me ocurre en qué me beneficio si no tengo ningún cargo y mi vida política está terminada".

"Tengo un nivel de honorabilidad y decencia que ese señor Santos no supera"

Tras las acusaciones de algunos miembros del PP, como Jaime de los Santos, vicesecretario del partido, que insinuó en 'Espejo Público' que las declaraciones de José Bono en defensa de Pedro Sánchez son un "pago de favores", el histórico socialista ha contestado tajantemente: "A este señor que hablaba le digo con rotundidad que José Bono tiene un nivel de honorabilidad, transparencia y decencia que ese señor Santos no supera".

Bono también ha querido responder a un comentario en plató de Mariló Montero sobre su supuesto "enriquecimiento patrimonial": "A esa colaboradora, que se lave la boca. Si puede demostrar que tengo bienes en Marrakech, se los regalo. Si es mentira, debería tener la decencia de reconocerlo. Que se den cuenta de que no se puede difamar".

"Una banda de desvergonzados y delincuentes de la información"

José Bono ha señalado a lo que considera "una banda de desvergonzados y delincuentes de la información" y puntualiza que "no me refiero a los periodistas, sino a esos bandoleros de la información que sobrecogen, porque cogen sobres", aunque asegura que "a mí no me dan miedo".

Para Bono, está claro cuál es el motivo de estas publicaciones: "Yo soy objeto de ataque de esos sinvergüenzas porque no ataco a Pedro Sánchez". El exministro de Defensa ha revelado que "un compañero de mi partido me dijo: 'Estate preocupado porque puedes ser el próximo'". También ha asegurado que "alguien me ha dicho: 'Si tú atacases a Pedro Sánchez, se acabarían los ataques contra ti de la seudoprensa que cobra dinero por hablar bien de quien les paga y mal de quienes no les pagan'". Sin embargo, José Bono afirma estar tranquilo: "Yo tengo mi vida patrimonial bien detallada y declarada".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en atresPlayer.