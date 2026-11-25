El Consejo de Ministros ha aprobado este martes una rebaja del IRPF de los autónomos de 465 millones de euros y la puesta en marcha de un régimen especial de IVA para aquellos que facturen menos de 85.000 euros.

El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consejo que el real decreto ley aprobado incrementa del 5 % al 10 % la deducción por provisiones y gastos de difícil justificación, al tiempo que amplía el límite máximo de la deducción de 2.000 a 3.000 euros, con efecto en el ejercicio 2026.

Juan Carlos Ruano es autónomo, y le parece que estas medidas son insuficientes: "Me parece un paquete de medidas cosméticas, es verdad que van en una dirección correcta pero solo apuntan a esa dirección, es mucho más ilustrativo pensar en lo que no hay que en lo que sí".

Ruano aclara que la medida le baja en 14 euros los impuestos al mes, pero compara que la cuota de autónomos le ha subido de 300 a 500 euros por lo que, asegura que "esos 14 euros, no aportan mucho".

¿Qué habría que hacer?

"Lo que habría que ver es lo que no está. No está una bajada en la cuota de autónomos, levantar la persiana cuesta 500 euros. Podríamos empezar a ser más solidarios con los jóvenes y una rebaja de cotizaciones en general", explica Juan Carlos Ruano.

Explica que la medida estrella del Gobierno, sería que aprobasen la medida europea para que los autónomos con menos de 85.000 ingresos anuales, estén exentos de impuestos.

Finaliza Ruano haciendo alegaciones al Gobierno por sus ocho años al frente: "Está muy bien estar ocho años caminando para otro lado y los últimos cinco días antes de las elecciones dar un paso para el otro, has tenido ocho años para escuchar a los autónomos".

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