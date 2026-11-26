El presunto autor del asesinato de Verónica, una mujer de 32 años cuyo cadáver fue encontrado con signos de violencia por arma blanca en una vivienda de Bullas (Murcia), ha sido detenido en Cantabria después de entregarse a la Policía Nacional.

Así lo ha comunicado el delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas, a través de un mensaje publicado en su cuenta de la red social X.

En la publicación, Lucas ha señalado que la detención se ha producido gracias al amplio dispositivo de búsqueda desplegado. También ha expresado su condena por el crimen y ha trasladado sus condolencias a los familiares y amigos de la víctima.

El asesinato tuvo lugar este miércoles, 25 de noviembre, coincidiendo con el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. La Guardia Civil identificó al presunto autor, pareja sentimental de la víctima, y desplegó un dispositivo para localizarlo después de que se diera a la fuga.

La Guardia Civil investigaba el caso como violencia de género

El cuerpo de la mujer fue localizado en el interior de la vivienda que compartía presuntamente con su pareja sentimental, sobre quien pesaba un dispositivo de búsqueda para proceder a su detención.

Antes del arresto, el delegado del Gobierno había confirmado que el sospechoso estaba "perfectamente identificado" y había explicado que no constaban denuncias previas de la mujer contra él ni figuraba en el sistema VioGén en relación con esta pareja.

No obstante, Verónica había estado incluida anteriormente en este sistema por una relación sentimental previa, cuya expareja se encuentra en prisión. La víctima tenía dos hijas menores de edad que, según había indicado Francisco Lucas, "se encuentran protegidas".

Bullas decreta dos días de luto oficial

El Ayuntamiento de Bullas ha decretado dos días de luto oficial por el asesinato de su vecina y convocó este miércoles por la tarde una concentración en la plaza de España. El Consistorio también ha trasladado sus condolencias a los familiares, amigos y allegados de la víctima.

Durante este periodo, las banderas municipales ondearán a media asta y quedarán suspendidas todas las actividades programadas por el Ayuntamiento.

Además, el Consistorio ha puesto a disposición de los afectados recursos de atención y acompañamiento psicológico a través del Punto de Atención Especializada (PAE) y del Punto de Orientación y Psicología de la Agencia de Desarrollo.

Profesionales de estos servicios se desplazaron este miércoles a los dos centros educativos donde estudian las hijas de Verónica, ambas menores de edad, para ofrecerles atención y apoyo psicológico.