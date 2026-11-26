Tremendo susto el que se vivió a última hora de este miércoles en el aeropuerto de Miami. El protagonista fue un avión McDonnell Douglas MD-11 de FedEx, que operaba el vuelo 910 procedente de Memphis (Tennessee) y que, por motivos que todavía se desconocen, se salió de la pista.

El Departamento de Bomberos y Rescate de Miami-Dade confirmó que no hubo heridos ni traslados médicos. Sí llegaron a suspenderse los vuelos con destino a Miami, desde las 20:16 hora local hasta las 22:30 horas. La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) mantuvo medidas para gestionar las demoras mientras se trabajaba para restablecer la operación del aeropuerto.

Esta interrupción afectó a vuelos con destino a Miami procedentes de varios centros regionales de control aéreo de Estados Unidos, entre ellos los de Miami, Jacksonville, Atlanta, Washington, Indianápolis, Fort Worth, Houston y Memphis.

Durante el tiempo que estuvieron los vuelos suspendidos la FAA recomendó a los pasajeros que consultaran con sus respectivas aerolíneas ante la posibilidad de retrasos y alteraciones en los horarios.