La Voz 2026 ha llegado a su fase más decisiva. Los talents se enfrentan a los Directos en una primera Semifinal que promete emociones fuertes y mucha tensión. De 16 voces, solo 10 seguirán en el formato en una gala en la que el voto del público será decisivo.

Pablo López cree que la televisión en directo otorga un plus de espectacularidad y presión que puedo hacer que los aspirantes saquen su mejor versión. Mika, por su parte, cree que son precisamente los talents los que tienen que hacer una "transformación" y cambiar el chip para este momento tan crucial.

Lola Índigo y Melendi, que son los coaches que más voces presentan en los Directos, les han aconsejado que disfruten el momento y se dejen llevar. ¿Estás preparado para una noche de infarto? ¡Te esperamos mañana a las 22:00 horas en Antena 3!