La larga y mediática batalla judicial entre Brad Pitt y Angelina Jolie por la propiedad del viñedo francés Chateau Miraval, una disputa valorada en 164 millones de dólares que durante años sacó a la luz graves acusaciones de maltrato familiar y provocó el distanciamiento de sus hijos, ha llegado finalmente a su fin.

Según informan medios como el Daily Mail, la expareja ha solicitado retirar sus reclamaciones mutuas ante los tribunales, evitando así un juicio mediático que estaba previsto celebrarse en Los Ángeles a principios del próximo año, y han emitido un inusual comunicado conjunto a través de sus representantes para anunciar su decisión.

"Hemos llegado a un acuerdo extrajudicial en aras del bienestar de nuestra familia y no haremos más comentarios al respecto", declararon los representantes de Pitt y Jolie en un comunicado conjunto, sin revelar los términos económicos del pacto.

Asimismo, ambos quisieron cortar de raíz cualquier filtración futura en la prensa: "Cualquier comentario que aparezca en los medios de comunicación atribuido a fuentes no proviene, de hecho, de ninguno de nosotros ni de nadie cercano a nosotros".

Angelina Jolie y Brad Pitt | Getty Images

El conflicto, que ha enfrentado durante años a los protagonistas de Sr. y Sra. Smith (quienes iniciaron su relación en 2005 tras conocerse en el rodaje de dicha película, se casaron en 2014 y se separaron en 2016), tuvo su origen en la gestión de Château Miraval, una finca de 1.200 acres situada en Correns, en el sur de Francia, que adquirieron en 2008 por unos 28,4 millones de dólares (con una compra conjunta vinculada a la bodega en 2011) y donde celebraron su boda seis años después.

En 2021, cuando el valor de la propiedad se estimaba ya en 164 millones de dólares, Angelina Jolie vendió su participación al empresario multimillonario Yuri Shefler por 64 millones de dólares después de que fracasaran las negociaciones para vendérsela a Brad Pitt debido a que él supuestamente exigía que firmara un acuerdo de confidencialidad que le impediría hablar públicamente de las acusaciones de abuso.

En 2022, Pitt demandó a su exesposa alegando que había incumplido un pacto previo por el cual ninguno vendería su parte sin el consentimiento del otro, lo que desencadenó una contrademanda de Jolie en la que acusó al actor de haberla agredido físicamente a ella y a sus hijos durante un vuelo privado en 2016.

Según los documentos judiciales presentados por la defensa de la actriz en 2022, "durante todo el largo vuelo nocturno, Pitt abusó física y emocionalmente de Jolie y de sus hijos, que entonces tenían entre ocho y quince años".

Angelina Jolie y Brad Pitt con sus hijos Vivienne, Knox, Maddox, Shiloh, Pax y Zahara en el aeropuerto de Los Angeles en 2014 | Cordon Press

En ese mismo escrito se detallaba: "Pitt agarró a Jolie por la cabeza y la sacudió, luego la agarró por los hombros y la sacudió de nuevo antes de empujarla contra la pared del baño", añadiendo que "Pitt estranguló a uno de los niños y golpeó a otro en la cara".

Cinco días después de aquel supuesto altercado en el avión, la protagonista de Tomb Raider solicitó el divorcio. Brad Pitt negó de forma tajante todas las acusaciones y fue exonerado por el FBI de cualquier irregularidad en relación con aquel incidente.

Aunque Pitt dejó de beber tras la ruptura, el pasado verano confesó en una entrevista con la revista Esquire que había vuelto a recaer después de siete años de sobriedad.

El prolongado enfrentamiento judicial coincidió con un profundo distanciamiento entre Pitt y sus seis hijos (Maddox, Pax, Zahara Shiloh y los gemelos Knox y Vivienne), cuatro de los cuales han renunciado legalmente al apellido paterno.