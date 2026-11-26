Debate a cuatro
"Y usted calladita": Feijóo responde sobre la DANA a Colau y Sánchez le acusa de "machismo"
Colau ha reprochado a Feijóo que el expresidente de la Generalitat, Carlos Mazón, continúe aforado tras la gestión de la DANA de Valencia y esta ha sido la respuesta del líder del PP.
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La DANA de Paiporta, en la que murueron más de 200 personas, también ha estado presente en el debate a cuatro antes de las elecciones generales del 29-N.
La candidata de Frente Amplio, Ada Colau, le ha reprochado a Alberto Núñez Feijóo que Carlos Mazón continúe aforado y con cargo público, a lo que Núñez Feijóo le ha respondido: "Buena gestión es ponerse al frente en una emergencia nacional y no salir huyendo de Paiporta, y usted calladita". El líder del PP se refería a las imágenes de Pedro Sánchez el día de la visita de los Reyes a la zona cero de la DANA, cuando el presidente canceló su recorrido por la ciudad después de ser recibido con insultos y barro.
En ese momento, Pedro Sánchez le ha afeado a Núñez Feijóo su comentario: "¿Por qué habla de calladita, señor Feijóo? Un poco de respeto, ¿qué machismo es este?". Alberto Núñez Feijóo le ha pedido a Pedro Sánchez que "no manipule" pero el candidato del PSOE ha insistido en que "le han escuchado todos los espectadores".
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