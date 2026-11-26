El magistrado y secretario de Plataforma Cívica por la independencia Judicial, Jesús Villegas, ha denunciado los hechos sucedidos contra Beatriz Biedma, la jueza encargada del caso del hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez: "Es lamentable". Así lo ha expresado en 'Espejo Público' tras ser preguntado por Susanna Griso.

Para Villegas el asunto de la magistrada Biedma es "especialmente grave" y ha criticado que se centre la información en quién es el responsable: "El hecho objetivo, independientemente de quién esté detrás, es que esta mujer ha vivido un infierno. A esta mujer la han perseguido, han amenazado a sus hijos. A esta mujer la han espiado". "Que ocurra eso en una España democrática me parece absolutamente terrorífico. Nos puede pasar a cualquiera", ha continuado.

También ha cargado contra el exmagistrado Sáenz de Tejada: "Es un loco peligroso. No sé cómo no se adoptan medidas contra él y por qué no se le cierra el canal de YouTube". El magistrado se ha preguntado cómo una persona que ha hecho tanto daño puede seguir en la calle hablando "tan libremente".

"Sería una bofetada para los españoles"

El magistrado ha sido preguntado por Susanna Griso sobre qué le parecería que indultasen al exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz: "Sería una bofetada para los españoles". Villegas ha criticado que García Ortiz ha sido "absolutamente infame porque estaba completamente alineado con la política" y que "un fiscal general del Estado no está para divulgar información de ningún ciudadano particular al margen de que eso sea delito o no".

Además ha querido hacer una lectura profunda del hecho: "Un indulto lanza el mensaje a los españoles de que si tienes amigos, contactos, influencia entre los poderosos, aunque delincas, te pueden salvar. Sería lamentable" ha señalado.

Sobre le voto por correo

"Lo de las cajas de las urnas de cartón a mi me ha costado bastante trabajo entenderlo", ha afirmado Villegas sobre la polémica del voto por correo. La explicación que ha encontrado el magistrado es que consiste en que se hace "por si en el futuro pudieran incluirse sus votos". Un hecho que, según su punto de vista, sería un "desastre": "Una vez las elecciones concluidas en las que se está formando gobierno, de repente viene una avalancha de votos".

La opinión jurídica del secretario de la Plataforma Cívica por al Independencia Judicial es clara: "aquellas personas que no han votado ahora, ya no pueden votar. Si esas urnas son para tomar información, me parece perfecto, pero eso no tendría por qué hacerse. Si es una especie de munición para guardar en la recámara para incluirlos en el futuro una vez se haya pronunciado el tribunal supremo, lo veo un error".

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