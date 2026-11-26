Antes de AlaZ, Roberto Leal charla con los invitados de Pasapalabra sobre los proyectos que tienen. Al presentador le ha encantado el de Julio Salinas: “Continúo disfrutando de la vida”. Por eso, le ha pedido que explique cómo lo hace “como jubilado y apasionado de todos los deportes”.

El exfutbolista ha contado que juega al pádel todos los días y que tiene también “el vicio del dominó”. “Y ahora me ha dado por correr”, ha añadido. Ha explicado que en pandemia hizo la maratón de Sevilla y, desde entonces, paree que no ha parado su marcha. “Sólo son 42 kilómetros y eso tampoco tengo que entrenar mucho”, ha ironizado.

“Qué estrés”, ha bromeado su hermano, Patxi Salinas. Julio ha asegurado que precisamente por eso no le salen canas. Roberto le ha preguntado entonces por el motivo de las suyas. “¡Tienes mucho estrés aquí!”, le ha asegurado el mítico delantero. ¡No te pierdas esta conversación en el vídeo!