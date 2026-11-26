Vicente Vallés ha recordado en La Mesa su experiencia entrevistando a los candidatos durante la campaña electoral de 2019. El periodista explica que cada conversación acababa generando críticas de los seguidores de los distintos partidos, independientemente de a quién hubiera entrevistado.

"Cada noche entrevistaba a uno y cada noche me llevaba los palos de alguien", ha contado. Según recuerda, los espectadores de cada formación tenían la sensación de que las preguntas más difíciles se las habían hecho precisamente a su candidato.

"En periodo electoral la alteración alcanza unos límites"

Vallés considera que estas reacciones forman parte de la normalidad de una campaña, aunque reconoce que la tensión aumenta durante esos días. El periodista confía en que, una vez termine la jornada electoral, el ambiente se calme.