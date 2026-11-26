Condición
Vivir con el síndrome de 'el cerebro en llamas': "Duele saber que has tratado así a tus personas más queridas"
Gisela ha contado en Y ahora Sonsoles algunos de los episodios que ha vivido bajo el síndrome de 'el cerebro en llamas'. Ha explicado en que consiste esta condición y cómo es su día a día.
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Gisela Martín sufre el síndrome conocido como 'el cerebro en llamas'. Durante un ingreso de cinco meses agredía a todo el mundo, desde su familia hasta a los profesionales. Incluso llegó a un punto en el que tuvieron que atarla de pies y manos.
Sin embargo, ella no recuerda nada de esos episodios de delirios, alucinaciones y agresiones. De hecho, lo único que recuerda es haberse dormido un 23 de febrero y haberse despertado un 15 de julio: "No sabemos que lo provoca, te asustas porque no sabes lo que le pasa a tu hija", confiesa la madre de Gisela.
En Y ahora Sonsoles nos ha contado que llegó a enfrentarse a compañeros y clientes mientras trabajaba en un bar: "Yo estaba tan mal, y mi jefa me veía tan mal, llegamos al acuerdo de firmar mi despido", confiesa sobre esa situación añadiendo que continúa de baja por rehabilitación mientras aprovecha para estudiar su condición.
"Me siento culpable de todo lo que les he hecho pasar", confiesa una Gisela emocionada.
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Gisela ha querido relatarnos cómo es su día a día ahora. No te pierdas su historia en el vídeo que puedes disfrutar arriba.
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