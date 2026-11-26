Un niño de 10 años disparó con una pistola de balines a un compañero de clase en un colegio de Murcia. El incidente ocurrió hace unas tres semanas y el alumno que recibió el disparo no sufrió ningún daño, ya que llevaba un chaleco acolchado que amortiguó el impacto. El suceso se ha hecho público tras las denuncias de varios padres, que reclaman medidas para garantizar la seguridad de los estudiantes. El escrito ha sido trasladado a la dirección del centro, a la Consejería de Educación y a la Inspección Educativa.

Según han comunicado las familias, no es la primera vez que tienen problemas con el menor. Al parecer, el niño tenía problemas de conducta y había amenazado a otros compañeros del centro.

La preocupación de las familias se centra especialmente en la seguridad del resto de alumnos y en la posibilidad de que vuelvan a producirse incidentes de este tipo dentro del colegio. Los padres piden que se estudie el comportamiento del menor y que se adopten medidas para poder garantizar la convivencia en las aulas.

Educación asegura que el centro sí tomó medidas

Por su parte, la Consejería de Educación ha confirmado que el centro requisó la pistola de balines y puso en marcha las medidas correspondientes tras conocer lo ocurrido. Entre las actuaciones realizadas figura la expulsión del alumno durante 15 días ya que no salió herido ningún compañero.

La actuación de la Administración llega después de las quejas de las familias del colegio, que han expresado su inquietud ante el miedo que, según denuncian sienten varios alumnos. Sus exigencias se centran en garantizar la protección de los menores y evitar que vuelvan a ocurrir episodios similares.

Los padres reclaman que se analice la situación y que se tomen las medidas necesarias para que los estudiantes puedan acudir al centro con seguridad y sin temor a nuevos incidentes.