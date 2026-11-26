Sergio ya puede decir que ha sobrevivido a su primer programa de Pasapalabra e, incluso, que se ha ganado disfrutar del segundo. Después de estrenarse como concursante, ha tenido que defender su puesto en la temida Silla Azul. En su debut en AlaZ, dejó muy buenas sensaciones, pero no pudo evitar caer derrotado ante David.

El zaragozano ha hecho balance de su primera página en su aventura en Pasapalabra. Ha reconocido que todavía está adaptándose a la dinámica del programa, pero ha valorado positivamente todo lo vivido hasta el momento. "Una buena primera toma de contacto", ha resumido.

Además, la victoria en su segunda Silla Azul, la primera como concursante, le ha permitido dejar atrás uno de los momentos de mayor tensión. Por eso, no ha ocultado su alegría al reconocer que estaba "contento de volver a estar sentado" y de seguir teniendo la oportunidad de disfrutar de esta experiencia. ¡Descubre sus declaraciones en el vídeo!