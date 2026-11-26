AlaZ | 26 de noviembre
Primera victoria de Sergio en Pasapalabra: gana AlaZ gracias a un lapsus de David... ¡por una hormiga!
Sergio ha firmado una gran remontada final para alcanzar los 22 aciertos a los que había llegado David, que se ha visto lastrado por un estrepitoso fallo.
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La primera victoria de Sergio en AlaZ ha llegado en su segundo programa en Pasapalabra. El zaragozano ya conoce el sabor de la victoria y con el doble mérito de remontar y de llegar a 22 aciertos. Es el mismo resultado al que había llegado David, aunque en su caso con un fallo que le ha costado la derrota y su próximo paso por la Silla Azul.
De hecho, el barcelonés iba a toda máquina en este duelo. Aprovechando que Sergio aún no le ha cogido el truco al ¿Dónde Están?, ha llegado con más segundos y ha jugado de la A a la Z. En un segundo turno brillante, estaba enlazando 16 respuestas consecutivas…, hasta que ha tenido un estrepitoso tropiezo. Le han bailado las vocales: no era “tablocha”, sino “tablacho”. “Lo he mezclado con una hormiga”, ha confesado.
Mientras Sergio seguía a su ritmo, seguro y constante, David ha llegado a 22 aciertos y se ha plantado. De esta forma, el zaragozano se ha quedado a solas con Roberto Leal con la misión de sacar siete letras para ganar. Y siete ha conseguido para firmar su primer triunfo en Pasapalabra. ¡Dale al play y revive este espectacular AlaZ!
El fallo de David en este AlaZ
- Con la T > Compuerta para detener o distribuir el agua, particularmente de riego: Tablacho
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