La primera victoria de Sergio en AlaZ ha llegado en su segundo programa en Pasapalabra. El zaragozano ya conoce el sabor de la victoria y con el doble mérito de remontar y de llegar a 22 aciertos. Es el mismo resultado al que había llegado David, aunque en su caso con un fallo que le ha costado la derrota y su próximo paso por la Silla Azul.

De hecho, el barcelonés iba a toda máquina en este duelo. Aprovechando que Sergio aún no le ha cogido el truco al ¿Dónde Están?, ha llegado con más segundos y ha jugado de la A a la Z. En un segundo turno brillante, estaba enlazando 16 respuestas consecutivas…, hasta que ha tenido un estrepitoso tropiezo. Le han bailado las vocales: no era “tablocha”, sino “tablacho”. “Lo he mezclado con una hormiga”, ha confesado.

Mientras Sergio seguía a su ritmo, seguro y constante, David ha llegado a 22 aciertos y se ha plantado. De esta forma, el zaragozano se ha quedado a solas con Roberto Leal con la misión de sacar siete letras para ganar. Y siete ha conseguido para firmar su primer triunfo en Pasapalabra. ¡Dale al play y revive este espectacular AlaZ!

El fallo de David en este AlaZ