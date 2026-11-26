Cristina Pardo ha entrevista al exministro José Bono en el programa de La Mesa. Lo que empieza siendo como una sucesión de preguntas, se termina convirtiendo en un momento de tensión.

En Y ahora Sonsoles hemos hablado con la periodista para conocer sus sensaciones: "Verlo tan alineado con Pedro Sánchez me parecía intersante", ha confesado tras recordar que José Bono ha sido un político crítico con los líderes de su partido político.

"Me encantaría entender a los políticos en su cambio de opinión" ha querido matizar Cristina Pardo sobre las preguntas que dirigió hacia el exministro y del que no tuvo alguna respuesta.

La entrevista fue cogiendo tensión: "Es un entrevistado parecido a Esperanza Aguirre" añadiendo que puede haber dos tipos de entrevistas donde el protagonista te da titulares o relatar su estado de ánimo o forma de ser.

Todo ocurre en la recta final de la campaña para las elecciones generales del 29 de noviembre. Disfruta en el vídeo de las palabras de Cristina Pardo en el vídeo de arriba.