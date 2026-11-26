Arranca el penúltimo día de campaña para las elecciones generales del 29 de noviembre. Los cuatro principales candidatos a la Presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez (PSOE), Alberto Núñez Feijóo (PP), Santiago Abascal (Vox) y Ada Colau (Frente Amplio), centran la jornada en el debate organizado por la Academia de la Televisión, que podrá verse en Antena 3 a partir de las 22:00 horas.

En este contexto, nuestros colaboradores han expuesto sus previsiones sobre lo que puede ocurrir esta noche.

"Hay quien cree que Sánchez es Superman y es un fracasado", señalaba el director de 'La Razón', Paco Marhuenda, en referencia al repunte del líder socialista tras el cara a cara con Feijóo, pese a que muchos consideraron que la victoria había sido para el candidato popular. "Es una persona sin escrúpulos, sin empatía y sin ética", añadía con dureza.

A su parecer, el Partido Socialista va a "batallar hasta el último segundo", dado que considera que la política se ha convertido en un negocio. "Hay miles de personas que se están forrando a costa de los Presupuestos Generales del Estado", sostenía.

Choque entre Afra Blanco y Paco Marhuenda

La activista Afra Blanco se sorprendía por el término empleado por Marhuenda para referirse a Sánchez y consideraba que "fracasado" era "como poco llamativo". "No me he atrevido a hacerlo yo con el señor Mariano Rajoy y ni siquiera con José María Aznar, aunque discrepe radicalmente con sus posiciones", criticaba la activista sobre la expresión del director de 'La Razón'.

En relación con las personas que, según Marhuenda, se benefician de los Presupuestos Generales del Estado, entre las que mencionaba a determinados medios de comunicación, Afra también respondía: "En caso de ser cierto, que lo dudo, se nos olvida que hay medios autonómicos que viven de los presupuestos de las comunidades autónomas".

"La derecha lleva muy mal estar en la oposición"

Tras este pequeño intercambio, intervenía Samuel Vázquez, candidato de Vox, que centraba su intervención en el debate a cuatro. Según explicaba, Santiago Abascal lleva cuatro días preparando la cita. "Es el que va mejor preparado porque lleva tres años recorriendo pueblo a pueblo y barrio a barrio de España", defendía.

"Los españoles van a recibir nuestro mensaje sin alteraciones", destacaba Vázquez, convencido de que el debate permitirá cambiar la imagen que muchos ciudadanos tienen de Vox.

Por su parte, el director general de 'Público.es', Chema Crespo, calificaba las palabras del candidato de Vox como una "defensa de su producto electoral", al recordar que compite por un escaño de la formación de Santiago Abascal.

Crespo consideraba que "la derecha lleva muy mal estar en la oposición" y aseguraba que Pedro Sánchez se ha convertido en "una auténtica obsesión a la que hay que destruir de cualquier manera y por cualquier medio". En su valoración, mostraba confianza en una victoria de la izquierda en las urnas, al considerar que el pacto entre PP y Vox cierra puertas a los populares.

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