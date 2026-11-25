Martín Varsavsky rechaza el término 'ultrarrico' y recuerda que sus comienzos no fueron fáciles. Cuenta que trabajó como mensajero en bicicleta en Nueva York y que apenas tenía dinero para comer. El empresario asegura que ha trabajado durante toda su vida y reivindica los miles de puestos de trabajo que ha generado en España.

Por su parte, Nina considera que la palabra ultrarrico tiene una connotación negativa.

El matrimonio reconoce que se plantea abandonar España

Varsavsky asegura que ya paga numerosos impuestos, entre ellos el de solidaridad de las grandes fortunas. Además, considera que es absurdo afirmar que los ricos no pagan impuestos y señala que también tributa en España por los ingresos que obtiene en Estados Unidos.

"El tema de que los ricos no pagamos impuestos es absurdo"

El empresario reconoce que se plantea abandonar el país, aunque aclara que no está en contra de pagar impuestos. Defiende la sanidad y la educación públicas, pero cuestiona el destino que, a su juicio, se da a parte del dinero recaudado.

Advierten de una posible fuga de grandes fortunas

El empresario sostiene que aumentar la presión fiscal sobre los grandes patrimonios podría provocar una fuga de capitales y reducir la recaudación. Asimismo, reivindica el papel de los empresarios en la creación de empleo y asegura que la riqueza se genera gracias a la combinación del conjunto de la sociedad.

"¿Tú viste alguna vez pobres que empleen a otros pobres? Los ricos emplean a los pobres".

Durante el programa, Nina pone como ejemplo la marcha de grandes fortunas a otros territorios y cuestiona la eficacia de estas medidas: "¿Quién va a pagar la fiesta si todos los ricos se van?".

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