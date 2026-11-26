Entrevista
Manuel Martínez, de Medina Azahara, se sienta esta tarde con Sonsoles Ónega a partir de las 17:00h
Esta tarde, a partir de las 17:00h, el cantante y fundador del grupo Medina Azahara visita el plató de Y ahora Sonsoles para conceder su entrevista más sincera.
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El plató de Y ahora Sonsoles está preparado para recibir a Manuel Martínez, cantante y fundador del mítico grupo Medina Azahara. A partir de las 17:00h, Sonsoles Ónega y los espectadores, recordaremos lo que significó el gran grupo de rock.
Habrá tiempo para conocer las razones de la despedida de una banda tras 47 años de éxitos y de una huella imborrable en la historia de la música de España.
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El cantante, Manuel Martínez, concede su entrevista más sincera donde recordaremos el nacimiento de Medina Azahara. No te lo pierdas, esta tarde, en directo, en Antena 3.
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