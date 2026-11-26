El plató de Y ahora Sonsoles está preparado para recibir a Manuel Martínez, cantante y fundador del mítico grupo Medina Azahara. A partir de las 17:00h, Sonsoles Ónega y los espectadores, recordaremos lo que significó el gran grupo de rock.

Habrá tiempo para conocer las razones de la despedida de una banda tras 47 años de éxitos y de una huella imborrable en la historia de la música de España.

El cantante, Manuel Martínez, concede su entrevista más sincera donde recordaremos el nacimiento de Medina Azahara. No te lo pierdas, esta tarde, en directo, en Antena 3.