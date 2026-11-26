Rocío Muñoz ya ha puesto la demanda de paternidad contra Omar Montes. Sin embargo, no confía en que el cantante acceda a realizarse la prueba de paternidad. Justo el día en que Y ahora Sonsoles cuenta en exclusiva que dicha demanda está interpuesta, el artista no acude a un evento celebrado en la capital.

"Es un cobarde, porque una persona valiente, que no tiene nada que esconder, hace cualquier cosa. Así que ahora a esperar a que la justicia, pues, nos llame a declarar", han sido las primeras palabras de Rocío Muñoz tras conocer que Omar Montes cancelaba su asistencia a dicho evento.

Sin embargo, y aunque el entorno de Rocío juega a hacer porras apostando sobre si decide o no hacerse la prueba de paternidad, ella señala que tiene un segundo plan: "Yo ya tengo una forma para que su entorno más directo, tanto Lola, como sus abuelos o sus padres, sepan que ese hijo es de él".

"Él se está creyendo su propia mentira y tiene miedo a que la familia, su entorno, sus amigos, sepan la verdad. ¿Cómo ahora va a salir de esa mentira?" confiesa que la madre del supuesto hijo de Omar Montes.

¿Cómo será ese plan B que guarda bajo la manga Rocío Muñoz? No te pierdas ningún solo detalle en el vídeo de arriba. ¡Dale al play!