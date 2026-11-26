Análisis político
Vicente Vallés recuerda el adoquín de Albert Rivera: "Nadie sabía muy bien qué iba a hacer"
Vicente Vallés confiesa en Y ahora Sonsoles cómo son los políticos detrás de las cámaras de un debate electoral, al haber sido uno de los periodistas que más ha ejercido como moderador en elecciones nacionales.
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Vicente Vallés es uno de los periodistas que más debates ha realizado en la historia de la democracia. Tanto en la Academia de la Televisión, como desde Atresmedia, viviendo así situaciones de todo tipo.
El presentador de Antena 3 Noticias ha presenciado cómo el atril de Albert Rivera se llenaba de todo tipo de objetos, incluido el famoso adoquín o el pergamino de varios metros cargado de supuestos casos de corrupción: "Incluso candidatos que llegaban tarde, debates incluso donde ha faltado uno".
Por si fuera poco, incluso ha presenciado el estallido de un foco de luz en pleno discurso de Mariano Rajoy.
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¿Cómo son los políticos una vez que se termina el debate, fuera de cámaras? No te pierdas la respuesta de Vicente Vallés en el vídeo de la noticia.
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