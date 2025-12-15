Antena3
¿Por qué el PP no sube en las encuestas?, responde Graciano Palomo: "Por su extraordinaria incapacidad mediática"

El periodista y contertulio de Espejo Público estrenaba la sección de análisis político 'La gracia de Graciano' en Espejo Público. Los sondeos de intención de voto han llevado a Graciano Palomo a hacer un duro análisis.

Graciano Palomo

Andrés Pantoja
Publicado:

Las encuestas electorales suponen un constante quebradero de cabeza en los partidos políticos. En especial, el análisis de la evolución de las distintas formaciones por parte de los tertulianos, a los que se ha referido de manera crítica Pedro Sánchez en su último mitin hasta la fecha.

El periodista Graciano Palomo, colaborador habitual de Espejo Público evaluaba el papel actual del Partido Popular y su desempeño en los sondeos de intención de voto, preguntándose si se puede producir en España una situación como la acontecida en Chile la pasada madrugada, con la victoria de la ultraderecha en los comicios presidenciales: "Decididamente no", consideraba.

Las consecuencias del "desaguisado colectivo del Gobierno"

Los constantes y frecuentes escándalos que asedian al Gobierno y al Partido Socialista parecen no traducirse en un ascenso equivalente a la bajada del partido de Pedro Sánchez.

Las razones para estos resultados que arrojan los últimos sondeos son diversas. Para el periodista la primera de ellas sería que los dos grandes partidos dejaron de ser agrupaciones de consenso de izquierda y derecha: "Eso estalló por los aires".

Pero Graciano sorprendía al analizar más en profundidad la actualidad del PP: "El señor Feijóo no se quiere traicionar a sí mismo (…) Por su extraordinaria incapacidad mediática, que no viene de ahora, viene desde que Fraga fundara el partido".

