El PP pide la dimisión de Montero tras la detención del expresidente de la SEPI: "Se le está poniendo cara de Santos Cerdán"

Las reacciones tras el registro de Plus Ultra y las detenciones de Leire Díez, Vicente Fernández y Antxon Alonso no han tardado en aparecer. Desde el PP, su secretario general, Miguel Tellado, pide la dimisión de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, tras la detención del expresidente de la SEPI. Tellado ha precisado desde una rueda de prensa en el Congreso que el que fue persona de la "máxima confianza" de Montero, "está ya con las esposas puestas" y "detenido". Destaca que Fernández fue el "gran protegido" de Montero "durante tantos años, al que colocó en la SEPI" y que ahora "cae por corrupción".

"Se le está poniendo cara de Santos Cerdán"

Tellado ha señalado que el último "carrusel de detenciones, redadas, denuncias, registros y auto judiciales" contra cargos del PSOE supone "la explosión simultánea de toda la corrupción y de todas las vergüenzas" del Gobierno de Pedro Sánchez, a la vez que destaca que a María Jesús Montero "se le está poniendo cara de Santos Cerdán", exsecretario de Organización de los socialistas que pasó por la cárcel.

Esta rueda de prensa del número dos del PP llega después de la detención de la exmilitante del PSOE Leire Diez, del expresidente de la SEPI Vicente Fernández y del empresario Antxon Alonso, investigados por la presunta comisión de delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal. Sentencia que "este es el minuto y resultado del sanchismo", mientras advierte que "España está asistiendo al estallido del Gobierno de Sánchez" que "está literalmente volando por los aires y lo está haciendo por la explosión simultánea de toda su corrupción y de todas sus vergüenzas".

[[H2:]]

"Más de 20 años conviviendo con la corrupción"

En cuanto a la situación de la vicepresidenta Montero, Tellado considera que "comienza a ser ya completamente insostenible" porque "su persona de máxima confianza está ya con las esposas puestas". Es por lo que Tellado le emplaza a que siga el consejo que le dio al exministro José Luis Ábalos cuando "cayó" su asesor Koldo García y a que "se vaya ya y cuanto antes" porque "lleva más de 20 años conviviendo con la corrupción".

Tellado pide elecciones

Tellado hacia extensible esta valoración al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "porque sin él ninguno de estos casos de corrupción habría sido posible". "Lo que dijeron que venían a luchar contra la corrupción en realidad llegaron a desvalijar España. Desde el primer día y hasta el último rincón. Los grandes arquitectos de la llegada al poder de Pedro Sánchez ya han caído uno detrás de otro. José Luis Ábalos, Santos Cerdán y ahora Antxón Alonso. Sánchez está podrido", precisa Tellado, a la vez que defendió que "España merece abrir un tiempo nuevo con elecciones generales que den lugar a un Gobierno libre, limpio y decente".

Vox afirma que Montero es "corrupción socialista"

Por su parte, el portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Manuel Gavira, ha señalado que María Jesús Montero es "corrupción socialista" y "no está legitimada para dirigirse" a los andaluces ni para estar en el Ejecutivo nacional. Recalca que Montero es "corrupción y protección, amparo y ocultación de lo que está sucediendo con el acoso que están sufriendo mujeres socialistas", por lo que se trata del "caso Montero".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.