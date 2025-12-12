Elecciones Generales
El CIS mantiene al PSOE en cabeza con 9 puntos sobre el PP tras el estallido del caso Salazar
El barómetro de diciembre, realizado entre el 1 y el 5, confirma el retroceso de Vox, el leve avance de Sumar y el ascenso de SALF, mientras se estrecha el peso conjunto de los bloques.
Publicidad
El último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) sitúa de nuevo al PSOE como ganador en unas hipotéticas elecciones, con un 31,4% de estimación de voto y nueve puntos de ventaja sobre el PP, que repite resultado con un 22,4%.
La encuesta, elaborada entre el 1 y el 5 de diciembre, coincide con el estallido del caso Salazar y recoge una caída de 1,2 puntos para los socialistas respecto a noviembre.
Vox vuelve a perder apoyos y pasa del 18,8% al 17,6%. Sumar, por su parte, experimenta una ligera subida hasta el 7,8%, mientras que Podemos se mantiene prácticamente estable con un 4,1%. Entre las formaciones con menor implantación nacional destaca el ascenso de Se Acabó la Fiesta, que escala del 0,6% al 2,4% y se convierte en la sexta fuerza en estimación de voto.
A su vez, el barómetro también incorpora por primera vez a Alianza Catalana, con un 0,5 %. Además, en el bloque nacionalista, ERC se sitúa por delante de Junts con un 2,1 % frente al 0,8 %, mientras que en el País Vasco EH Bildu alcanza el 1,5 % y supera al PNV, que se queda con un 0,9 %.
Equilibrio entre bloques ideológicos
La encuesta mantiene el equilibrio entre bloques ideológicos. Un eventual espacio gubernamental formado por PSOE y Sumar sumaría el 39,2 % de los votos y alcanzaría el 43,3 % con aliados como Podemos. La derecha, con PP y Vox, reuniría el 40 %, cifra que sube ligeramente si se añaden fuerzas como SALF, UPN y Coalición Canaria. Ningún bloque lograría, según estos datos, acercarse a la mayoría absoluta.
En valoración de líderes, Pedro Sánchez sigue encabezando la lista con una nota media de 4,08, aunque vuelve a descender. Yolanda Díaz sube hasta el 4,01, situándose como la segunda política mejor valorada. Alberto Núñez Feijóo obtiene un 3,39 y Santiago Abascal baja hasta el 2,90, ambos también en retroceso.
Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.
Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' enAtresplayer.
Publicidad