Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad 2025
Elecciones Extremadura
España
Madrid
Barcelona

Elecciones Extremadura

Quién ganará las elecciones de Extremadura 2025. Esto dicen las encuestas y los sondeos

Los sondeos de las elecciones de Extremadura dan victoria a la candidata del PP y actual presidenta de la Junta, María Guardiola.

Los candidatos de las elecciones de Extremadura

Los candidatos de las elecciones de ExtremaduraAntena 3 Noticias

Publicidad

Neila Gallego
Publicado:

La cuenta atrás ha comenzado. Este 21 de diciembre más de 890.000 extremeños están llamados a las urnas. Se celebran las elecciones de Extremadura y los ciudadanos elegirán al nuevo Gobierno después de que su actual presidenta, María Guardiola, convocara las elecciones anticipadamente ante la inviabilidad de aprobar los presupuestos autonómicos de 2026.

Entre los principales candidatos que representarán a los partidos políticos de la región estarán la presidenta de la Junta, María Guardiola, del PP, Miguel Ángel Gallardo, actual secretario general del PSOE extremeño, Óscar Fernández de Vox e Irene de Miguel de Unidas por Extremadura - Podemos, Izquierda Unida y Alianza Verde.

Se eligen un total de 65 escaños en las circunscripciones de Badajoz, donde son 36 y Cáceres en 29. Se necesita una mayoría absoluta de 33 escaños para investir líder de la Junta de Extremadura en la primera votación.

Quién ganará las elecciones de Extremadura

Los sondeos apuntan en la misma dirección. María Guardiola se haría con la victoria en las elecciones de Extremadura de este 21 de diciembre. Incluso el CIS de Tezanos. El último sondeo de NC Report marca una tendencia certera. Pese a que la situación pueda cambiar en las urnas, el adelanto electoral dejaría al PSOE sin opciones de recuperar el liderazgo de la Junta. Los socialistas pasarían de los 28 escaños que obtuvieron en 2023 a solo 22. Vox y Podemos serían los partidos que tendrían la menor representación en la Junta de Extremadura con ocho y cinco respectivamente. El PP ganaría las elecciones con 30 escaños, al borde de la mayoría absoluta, que se sitúa en 33.

El CIS también muestra a Guardiola la ganadora de las elecciones de Extremadura con una horquilla de entre los 25 y 29 escaños. Tezanos elevó a Vox hasta los 12 diputados y al PSOE por debajo de los 22 escaños.

En noviembre, dos sondeos de SigmaDos y una de SyM Consulting daban también una media de 29 escaños para Guardiola, 24 a Gallardo, 8 para Vox y cuatro para Unidas por Extremadura.

Salvo sorpresa, ninguna de las encuestas publicadas estima que el PSOE pueda conformar un gobierno con su socio natural, que sería Unidas por Extremadura. La caída de Gallardo impide a la izquierda sumar más que Guardiola en solitario. El dilema está en si el PP podrá gobernar en solitario o si requerirá de Vox.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Publicidad

España

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en La Moncloa

Pedro Sánchez hace balance político en mitad de los escándalos por corrupción y acoso sexual

Los candidatos de las elecciones de Extremadura

Quién ganará las elecciones de Extremadura 2025. Esto dicen las encuestas y los sondeos

Imagen de Santos Cerdán y de Pedro Sánchez

El balance del año de Sánchez y la comparecencia de Cerdán en el Senado marcan la agenda política de la semana

Cuca Gamarra
PP

Cuca Gamarra acusa a Sánchez de "encubrir a los acosadores" y arremete contra el "cinismo" de sus socios

Imagen de archivo del Ayuntamiento de Montemayor de Pililla.
CRISIS INTERNA PSOE

Un alcalde socialista de Valladolid deja el PSOE tras 20 años: "Hasta aquí, ya basta"

Imagen de la portavoz del PP en el Senado, Alicia García
PP

El PP acusa a 13 ministros y a Sánchez de "huir" del próximo control del Senado

La portavoz del PP en el Senado ha criticado que los ministros emplean excusas "tan increíbles como peregrinas" para no acudir a la próxima sesión de control que se celebrará el 16 de diciembre.

Sánchez, sobre los escándalos de acoso sexual del PSOE: "Somos los primeros en poner en pie el protocolo y lo hacemos con contundencia y con transparencia"
PSOE

Pedro Sánchez, sobre los escándalos de acoso del PSOE: "Somos los primeros en activar el protocolo y lo hacemos con contundencia y transparencia"

El presidente del Gobierno ha arropado en Cáceres a Gallardo de cara a las elecciones del 21D y ha defendido la respuesta del PSOE ante la corrupción y los casos de acoso sexual.

Solicitud de voto por correo

Elecciones Extremadura 2025: ¿Hasta cuándo puedo votar por correo?

El portavoz de campaña de Sumar, Ernest Urtasun

Sumar llama "osado" a Pedro Sánchez por no hacer cambios en el Gobierno

El director ejecutivo de la aerolínea Plus Ultra, Roberto Roselli

El juez deja en libertad provisional a los tres detenidos por el caso Plus Ultra

Publicidad