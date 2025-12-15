Quién ganará las elecciones de Extremadura 2025. Esto dicen las encuestas y los sondeos

La cuenta atrás ha comenzado. Este 21 de diciembre más de 890.000 extremeños están llamados a las urnas. Se celebran las elecciones de Extremadura y los ciudadanos elegirán al nuevo Gobierno después de que su actual presidenta, María Guardiola, convocara las elecciones anticipadamente ante la inviabilidad de aprobar los presupuestos autonómicos de 2026.

Entre los principales candidatos que representarán a los partidos políticos de la región estarán la presidenta de la Junta, María Guardiola, del PP, Miguel Ángel Gallardo, actual secretario general del PSOE extremeño, Óscar Fernández de Vox e Irene de Miguel de Unidas por Extremadura - Podemos, Izquierda Unida y Alianza Verde.

Se eligen un total de 65 escaños en las circunscripciones de Badajoz, donde son 36 y Cáceres en 29. Se necesita una mayoría absoluta de 33 escaños para investir líder de la Junta de Extremadura en la primera votación.

Quién ganará las elecciones de Extremadura

Los sondeos apuntan en la misma dirección. María Guardiola se haría con la victoria en las elecciones de Extremadura de este 21 de diciembre. Incluso el CIS de Tezanos. El último sondeo de NC Report marca una tendencia certera. Pese a que la situación pueda cambiar en las urnas, el adelanto electoral dejaría al PSOE sin opciones de recuperar el liderazgo de la Junta. Los socialistas pasarían de los 28 escaños que obtuvieron en 2023 a solo 22. Vox y Podemos serían los partidos que tendrían la menor representación en la Junta de Extremadura con ocho y cinco respectivamente. El PP ganaría las elecciones con 30 escaños, al borde de la mayoría absoluta, que se sitúa en 33.

El CIS también muestra a Guardiola la ganadora de las elecciones de Extremadura con una horquilla de entre los 25 y 29 escaños. Tezanos elevó a Vox hasta los 12 diputados y al PSOE por debajo de los 22 escaños.

En noviembre, dos sondeos de SigmaDos y una de SyM Consulting daban también una media de 29 escaños para Guardiola, 24 a Gallardo, 8 para Vox y cuatro para Unidas por Extremadura.

Salvo sorpresa, ninguna de las encuestas publicadas estima que el PSOE pueda conformar un gobierno con su socio natural, que sería Unidas por Extremadura. La caída de Gallardo impide a la izquierda sumar más que Guardiola en solitario. El dilema está en si el PP podrá gobernar en solitario o si requerirá de Vox.

