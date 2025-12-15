Kast gana la segunda vuelta de las elecciones de Chile y asegura que habrá "un cambio real"

El candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, vence a su rival Jeannette Jara en las elecciones de Chile. Kast ha ganado la segunda vuelta de los comicios con un 58,61% de los votos frente al 41,39 % de los votantes de la coalición de izquierda, según los datos del Servicio Electoral de Chile (Servel).

Con este resultado, Kast confirma las previsiones que le otorgaban una mayoría en segunda vuelta gracias al apoyo de los candidatos de derecha y a pesar de la victoria de Jara en la primera votación.

El ultracatólico afirma que su victoria "no es la meta" sino "el punto de partida" y que los cambios que propone "comenzaran de inmediato", pero avisa que los resultados "no se verán al día siguiente".

Jeannette Jara ha reconocido su derrota: "Me acabo de comunicar con el presidente electo Jose Antonio Kast para desearle éxito por el bien de Chile", ha escrito en su cuenta de la red social 'X'.

Kast, que cerró su discurso pidiendo la bendición de Dios, asumirá el próximo 11 de marzo la banda presidencial de parte del presidente progresista Gabriel Boric. Él también conversó con el nuevo presidente para felicitarle: "Usted ha sido electo presidente de la República de Chile y por lo tanto de todos los chilenos y chilenas. (...) Y quiero que sepa que como presidente de la República y prontamente expresidente de la República siempre estaré a disposición para poder colaborar con los destinos de la patria".

Kast promete ser el presidente de "todos" los chilenos

El recién elegido presidente de Chile asegura que será el presidente de "todos" los chilenos. "Este no es un triunfo personal, no es de José Antonio Kast. No es de un partido, del cual me siento orgulloso, de cada uno de sus militantes, de las personas que nos han acompañado en esto. Pero aquí no ganó una persona, no ganó un partido, aquí ganó Chile y ganó la esperanza de vivir sin miedo", ha manifestado en su primer discurso.

El líder ultraderechista ha insistido en la seguridad y el orden: "En Chile tiene que quedar claro que cuando se cumplen las normas. No solamente los ciudadanos tienen que cumplir, también el Estado tiene que cumplir..".

"Sin seguridad no hay paz, sin paz no hay democracia y sin democracia no hay libertad. Chile volverá a ser libre del crimen, de la angustia y del temor", añadió quien será el primer presidente pinochetista y que hizo campaña a favor del entonces dictador Augusto Pinochet (1973-1990) en el plebiscito de 1988.

También ha tenido palabras para su rival, la candidata de izquierdas, Jeannette Jara, y ha asegurado que un gobierno no se construye solo con los partidarios, la oposición "es importante". "Yo le reconozco el coraje de haber tomado la decisión y de haber alineado a sus partidarios (...) Necesitamos la colaboración y los aportes de cada uno. Y esa crítica se logra con diálogo y con sentido común, con altura de miras. Eso es lo que le pedimos a nuestra oposición".

Felicitaciones a Kast

Una de las primeras felicitaciones ha sido la del presidente de Vox, Santiago Abascal: "Enhorabuena a mi querido amigo y aliado José Antonio Kast , nuevo presidente electo de la República de Chile, por su aplastante victoria, y al pueblo chileno por haber optado, con una decisión clara y arrolladora, por la verdad, la libertad y la prosperidad".

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, también ha felicitado a Kast por su victoria electoral: "Enhorabuena por la abrumadora victoria de José Antonio Kast. Los chilenos han elegido libertad"

El presidente Pedro Sánchez también da la enhorabuena al presidente electo de Chile: "Felicito a José Antonio Kast por su victoria en las elecciones y al pueblo chileno por una jornada electoral ejemplar".

También el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha felicitado al nuevo presidente chileno: "Felicitaciones al presidente electo de Chile, Jose Antonio Kast, por su victoria. Estados Unidos espera colaborar con su administración para fortalecer la seguridad regional y revitalizar nuestra relación comercial".

