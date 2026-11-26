Este jueves tiene lugar, a partir de las 22:00 horas, el debate entre los candidatos de las cuatro principales fuerzas políticas, con Feijóo por el PP, Abascal por Vox, Sánchez por el PSOE y Ada Colau como líder de Frente Amplio.

Ya vivimos el cara a cara entre el popular y el socialista, donde la mayoría de los veredictos de nuestros colaboradores, al día siguiente del debate, daban la victoria a Feijóo. ¿Qué piensan que ocurrirá en el de hoy?

El periodista y colaborador Rubén Amón cree que Pedro Sánchez va a repetir estrategia y va a mostrar su lado más moderado, al igual que hizo en el cara a cara. "Su estrategia pasa por plantearse como un hombre de Estado ante dos adversarios a los que tiene que poner en colisión", entiende Amón. En este marco, menciona la "prioridad nacional" que plantea Vox y sobre la que piensa que se centra la inteligencia socialista.

Desde su punto de vista personal, a Amón le parece "un pacto de vergüenza" la comunión que han forjado PP y Vox en el Senado a raíz de este concepto. Amón cree que Sánchez no lo utilizó en el cara a cara porque quería esperar al debate a cuatro.

"¿Cómo vamos a esperar un Sánchez distinto?"

Ángel Antonio Herrera, también periodista y colaborador del programa, respaldaba todas las palabras de su compañero de mesa. "¿Cómo vamos a esperar un Sánchez distinto?", se preguntaba, rechazando que eso pudiera ocurrir esta noche.

"Lo que yo sí agradecería es que, aunque se muestre con ese carácter sedado, que por lo menos sí recurra a algunos aspectos que la otra vez se dejó sin contestar, más allá de provocar la confrontación entre el PP y Vox", reclamaba al líder de los socialistas, mientras ponía sobre la mesa que el partido de Santiago Abascal podía ser el gran ganador del resultado electoral al lograr este pacto.

El papel de Ada Colau en las elecciones generales

Tras estas valoraciones, Amón entraba a comentar el papel que Ada Colau hará en este debate a cuatro. Amón cree que las elecciones darán tres ganadores únicamente, dejando a Frente Amplio fuera de esta ecuación: "Feijóo va a gobernar España, Abascal tendrá un peso enorme y Sánchez tendrá un resultado digno". Desde su opinión, la candidatura de Colau "se desagua por la poca idoneidad de aglutinar a la izquierda" y la ve fuera de juego en todo lo que repercute al conjunto de las elecciones: en el debate, en la presencia mediática y en la propia campaña.

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