Gloria se encontraba en un momento vulnerable cuando un hombre que se hacía llamar Roy Pérez la contactó por redes sociales y, poco a poco, se ganó su confianza. Gloria se enamoró y comenzaron una relación, pero lo que Gloria no sabía es que estaba engañando a otras casi 100 mujeres.

Pronto comenzaron las peticiones de dinero, aunque Gloria desvela que no era su principal objetivo. "Él no estafa por dinero, lo hace para robarte la vida y usarla para estafar a otras mujeres", señala Gloria.

Fue una amiga suya la que, al hablarle de él, le dijo que conocía a una mujer que también estaba saliendo con él. Ambas se pusieron en contacto y Gloria fue a su casa, donde descubrió toda la verdad.

Gloria decidió desenmascarar a Roy Pérez, que en realidad se llamaba Rodrigo Nogueira. Contactó con decenas de víctimas, reunió pruebas y le denunció en la policía, logrando que le condenaran a prisión. "Hemos vivido un infierno, dos de sus víctimas llegaron a quitarse la vida", afirma

Hoy, Rodrigo está en libertad, pero Gloria cuenta su historia para que otros no caigan en la trampa. ¡No te pierdas su historia en el vídeo de arriba!