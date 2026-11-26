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Gloria se enamoró de un estafador y terminó condenándole: "Comencé una ciberinvestigación"
Tras descubrir que el hombre del que se había enamorado había intentado estafar a casi 100 mujeres, Gloria decidió destapar sus mentiras y conseguir su condena judicial.
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Gloria se encontraba en un momento vulnerable cuando un hombre que se hacía llamar Roy Pérez la contactó por redes sociales y, poco a poco, se ganó su confianza. Gloria se enamoró y comenzaron una relación, pero lo que Gloria no sabía es que estaba engañando a otras casi 100 mujeres.
Pronto comenzaron las peticiones de dinero, aunque Gloria desvela que no era su principal objetivo. "Él no estafa por dinero, lo hace para robarte la vida y usarla para estafar a otras mujeres", señala Gloria.
Fue una amiga suya la que, al hablarle de él, le dijo que conocía a una mujer que también estaba saliendo con él. Ambas se pusieron en contacto y Gloria fue a su casa, donde descubrió toda la verdad.
Gloria decidió desenmascarar a Roy Pérez, que en realidad se llamaba Rodrigo Nogueira. Contactó con decenas de víctimas, reunió pruebas y le denunció en la policía, logrando que le condenaran a prisión. "Hemos vivido un infierno, dos de sus víctimas llegaron a quitarse la vida", afirma
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Hoy, Rodrigo está en libertad, pero Gloria cuenta su historia para que otros no caigan en la trampa. ¡No te pierdas su historia en el vídeo de arriba!
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