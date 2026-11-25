Después de tantos meses reprimiendo sus sentimientos, Alya y Cihan por fin se han dejado llevar por la pasión. Ni siquiera el regreso de Boran ha conseguido que los protagonistas de En tierra lejana renuncien a su amor.

Cihan ha llevado a Alya en brazos hasta la habitación del hotel, donde ambos han vivido su primera noche juntos. Una de las escenas más esperadas por los seguidores de la serie en la que la música también ha tenido un papel muy especial.

Pero ¿te has fijado en la letra de la canción que suena mientras Alya y Cihan se besan?

Se trata de Taa Uzak Yollardan, de la cantante turca Nilüfer. La canción pertenece al álbum Sensiz Olmaz, publicado en 1982, y su letra fue escrita por Ülkü Aker.

¿Qué significa la canción de Alya y Cihan?

El título de la canción hace referencia a un viaje desde tierras lejanas y su letra habla de la añoranza, el dolor de la separación y la felicidad de volver a estar en los brazos de la persona amada.

"Yalnız sensin benim yüzümü güldüren", que en español significa "Solo tú me haces sonreír", es uno de los versos más románticos de la canción.

A lo largo del tema, Nilüfer canta a un amor que ha sobrevivido al paso del tiempo y a las separaciones. Habla de echar de menos a alguien, de desear volver a su lado y de encontrar en esa persona una felicidad que ninguna riqueza podría sustituir.

Una letra que cobra un significado muy especial si recordamos todo lo que han vivido Alya y Cihan desde que ella llegó de Canadá a Mardin.

Quién le iba a decir a Alya que aquel hombre con el que tanto discutía y del que tantas veces quiso escapar acabaría convirtiéndose en el hombre del que hoy está profundamente enamorada.