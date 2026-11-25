Marta Hazas y Elena Furiase han visitado juntas El Hormiguero para compartir una noche llena de anécdotas y buen humor. Las actrices han hablado de su presente profesional y de algunas de las experiencias que han marcado sus carreras.

En este momento, Pablo Motos le ha preguntado a Elena por su lado más friki: su pasión por las vajillas. Ella, que ha malpensado la pregunta creyendo que le iba a preguntar por "vaginas", ha respondido entre risas que, efectivamente, es una apasionada de este mundo.

"Si me queréis regalar una...", ha insinuado la actriz tras definirse como "la tonta de las vajillas" mientras recapitulaba la gran cantidad de piezas que tiene en casa. ¡No te lo puedes perder!