Comienzan los desencuentros entre Julia y Gabriel y Beatriz. La pequeña ha visto a Gabriel acurrucado con la niñera… ¿es que tienen una relación?

Por ello, se ha mostrado más callada y en actitud cerrada. ¡Quiere que vuelva su madre cuanto antes!

Cuando Beatriz ha intentado hablar con ella, Julia le ha confesado lo que vio: a ella y Gabriel recostados en el sofá y con caricias.

Al principio, Beatriz ha intentado negárselo y decirle que eran “alucinaciones” de ella. No obstante, cuando Julia ha dicho que: “se lo contará a Begoña porque Gabriel es su marido”, Beatriz ha sacado su lado oscuro: ¡y le ha amenazado!

“No le vas a contar esto ni a tu madre, ni a nadie”, le ha dicho muy enfadada. Con tono amenazante, le ha dicho que, si cuenta algo, no volverá a ver a su madre, ni a su familia.

Julia, asustada, ha intentado reprocharle, pero Beatriz, muy seria, no le ha dejado hablar.

La niña, muerta de miedo, se ha quedado sin palabras. ¿Qué va a hacer ahora?