Nicolás Vallejo-Nágera ha compartido en La Mesa su visión sobre cómo afrontar las críticas cuando uno se convierte en un personaje público. Después de casi 30 años expuesto a los comentarios sobre su vida, reconoce que ha aprendido a medir sus palabras y sus actos para evitar que las polémicas terminen pasándole factura.

Durante la conversación, Cristina Pardo le ha preguntado por las disputas que se producen en redes sociales, especialmente entre personajes conocidos e influencers, donde posicionarse a favor de alguien puede acabar convirtiéndose en motivo de enfrentamiento. Vallejo-Nágera ha explicado que, en su caso, siempre ha intentado ser prudente: "Siempre he tenido mucho cuidado con lo que digo, lo que hago y cómo lo digo".

"Es mejor no meterse en los jaleos"

El empresario también ha trasladado ese consejo al mundo del deporte. Preguntado por las críticas que han recibido futbolistas como Dani Carvajal o Marcos Llorente por sus posicionamientos y declaraciones públicas, ha reconocido que, si le piden opinión, recomienda a los deportistas mantenerse al margen.

"Yo recomiendo no opinar aquí. Aquí en España lo veo que es un peligro que además no les puede aportar nada", ha señalado. En su opinión, cualquier gesto o comentario puede terminar generando una polémica, por lo que considera que evitar esos enfrentamientos puede ayudar a conservar la tranquilidad.

Casi 30 años aprendiendo a convivir con las críticas

Vallejo-Nágera ha explicado que la exposición pública condiciona especialmente la vida personal y que, con el paso del tiempo, ha aprendido a gestionar mejor los comentarios. Aunque considera que ahora es más difícil desenvolverse en ese entorno, cree que hay una clave para que las críticas no terminen afectando demasiado: "Una cosa que tienes que aprender para que no te destroce es a que te afecte lo menos posible".

Por eso, su recomendación es evitar, siempre que se pueda, entrar en conflictos innecesarios. Una forma de protegerse de las polémicas que, según ha explicado, ha ido aprendiendo a lo largo de sus casi tres décadas como personaje público.