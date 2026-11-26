Antes de que llegue la primera Semifinal de La Voz, los talents de las Batallas cruzadas nos han sorprendido jugando al ¿Quién es más probable que...?, un divertido reto en el que han respondido con total sinceridad.

Rubén ha aparecido en varias ocasiones y no solo por ser el más “seductor y guaperillas” como asegura Marta, también por ser: el que más se queda dormido y por tener un poder de improvisación admirable. “Empieza cantando una letra y termina cantando otra”.

Sin embargo, Izan también se caracteriza como una persona tardona, pero asegura que le han llegado a llamar el “nuevo Bustamante”. Parece que su dramatismo en el programa no ha pasado desapercibido.

La persona más competitiva ha sido, por decisión unánime, Charlotte. Todos sus compañeros le han asignado el papel de la competitividad, incluso ella misma ha afirmado que se lo toma todo bastante en serio.