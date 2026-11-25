Cinco mujeres y niñas fueron asesinadas cada hora por su pareja o un familiar en 2025 en todo el mundo según el último informe publicado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y ONU Mujeres a través del informe Femicide Brief 2026.

Un informe que alerta de que la tasa de feminicidio desciende más lentamente que la del resto de homicidios en general por motivos como la discriminación hacia la mujer o los fallos en la justicia.

Un total de 78.000 mujeres fueron asesinadas el año pasado en todo el mundo. El 60% de estas víctimas murió a manos de su pareja, expareja o un familiar cercano, según el informe citado anteriormente. África fue el continente con la mayor tasa de feminicidios.

Una mujer asesinada cada once minutos

Los datos hablan por sí mismos. Cinco mujeres asesinadas cada hora, una cada once minutos y hasta 129 víctimas de crímenes machistas cada día a lo largo de 2025. Además, las cifras podrían ser aún peores, ya que la ONU no incluye en su informe por falta de datos otros feminicidios cometidos fuera del ámbito doméstico.

Día Internacional contra la Violencia Machista

Este miércoles se celebra el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y el informe de la ONU hace hincapié en que en la mayoría de casos, el lugar más peligroso para las mujeres es su propio hogar.

Vox, el único ausente en las marchas a favor de la mujer

Hoy se celebrarán varias marchas y manifestaciones contra la violencia machista en toda España y Vox será el único partido que no esté presente en ellas. Todos los demás partidos políticos contarán con representación en estas movilizaciones.