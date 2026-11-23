Este jueves, pueden ver en Antena 3 un nuevo debate con Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal y Ada Colau. Desde las 21:00 horas, se emitirá una programación especial con Vicente Vallés al frente para analizar todos los detalles antes y después del debate a cuatro.

Tras el cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo del pasado jueves, la de este 26 de noviembre es la siguiente cita de los candidatos a la presidencia antes de las elecciones generales del domingo. En esta ocasión, los dos principales candidatos volverán a enfrentarse, pero esta vez en un debate a cuatro acompañados de Santiago Abascal, representante de Vox, y por Ada Colau, líder de Frente Amplio.

El debate se desarrollará en el plató de 'A de Madrid Content City' de Secuoya Content Group (Tres Cantos), y estará organizado por la Academia de Televisión, la misma institución que estuvo al frente del anterior encuentro.

Sigue el debate a cuatro en Antena 3

Antena 3 ya ha comunicado que los espectadores podrán seguir la cita a partir de las 21:00 horas, con una programación especial antes y después del debate.

Será un espacio presentado por Vicente Vallés, que analizará los momentos más destacados, las intervenciones de los candidatos y las claves de un enfrentamiento decisivo en la campaña electoral.

Las últimas encuestas dan una amplia mayoría a la derecha

A tan solo seis días de las elecciones generales, se han publicado las últimas encuestas. Aunque algunos de estos sondeos reflejan un leve retroceso del PP y Vox y una remontada del PSOE, lo cierto es, que salvo el CIS, hay unanimidad en dar la llave de la Moncloa a la suma de la derecha.

NC Report para La Razón señala que el PSOE se recupera y reduce ventaja con el PP, pero esto no altera el escenario de una mayoría de PP y Vox. Este sondeo sitúa a PP y Vox entre 194 y 199 diputados, holgadamente por encima de los 176 necesarios.

40dB para El País y la Cadena Ser publica una encuesta en la que se indica que PP, Vox y UPN sumarían 187 escaños, 11 más que la mayoría absoluta. El bloque de la izquierda se quedaría en los 158 diputados.

El último sondeo de Sigma Dos para El Mundo refleja que tras la primera semana de campaña, el reparto de diputados se ha alterado en 22 circunscripciones, y ahora mismo habría 23 provincias en las que se libra una batalla al límite, pero de ninguna forma peligraría la mayoría del bloque de derechas.

SocioMétrica para El Español destaca que Feijóo supera a Sánchez en 3 puntos y 20 escaños. Aúpa al bloque de derechas a 197 escaños y dejo a todos los partidos que apoyaron la investidura de Sánchez en 2023 a 150 diputados.

El Gabinete de Estudios Sociales y Opinión Pública (GESOP) para El Periódico observa que el PP amplía su ventaja sobre el PSOE reforzando una holgada mayoría absoluta en el bloque de la derecha. Feijóo ganaría las generales con el 32,9% de los votos y 131-136 escaños.