La búsqueda del responsable del artefacto explosivo que mató a un agente e hirió de gravedad a otro en un edificio de Oviedo, al que habían acudido por un tiroteo previo, sigue activa y, de momento, sin lograr localizar a Manuel F.Á., alias 'El Ruso' y presunto responsable de la colocación de la mochila con un artefacto explosivo que acabó explotando cuando los agentes trataban de sacarla a la calle y le costó la vida al subinspector de la unidad canina Juan José Rodríguez, natural de León y de 65 años, así como al perro, y que dejó herido de gravedad a un especialista de los Tedax que perdió la visión del ojo izquierdo y que, tras ser intervenido quirúrgicamente, se encuentra fuera de peligro.

Jorge Ignacio Moreno, jefe superior de Policía Nacional en Asturias, aseguró se están redoblando esfuerzos para arrestar al responsable "lo antes posible". "Con todas nuestras ganas, toda nuestra implicación, y todos los medios que tenemos", indicó Moreno.

La Policía Nacional mantiene un dispositivo especial de búsqueda desde el pasado 10 de noviembre para tratar de localizar a F.Á., alias 'El Ruso', un hombre de unos 60 años, con varios antecedentes por delincuencia común y que podría ir armado. Agentes de los grupos de élite de la Policía Nacional han llevado a cabo varios registros en edificios, naves industriales y parcelas de Oviedo, y también fuera del Principado, como el desplegado en Manresa (Barcelona), todos ellos sin éxito.

Según el diario La Nueva España, la falta de indicios de que Manuel F. Á. saliera de Oviedo refuerza la hipótesis de que siga escondido en la capital asturiana. El citado medio explica que "entre los investigadores gana fuerza la hipótesis de que el huido siga escondido en Oviedo".

La Nueva España señala que las cámaras de seguridad del pasado 10 de noviembre, cuyas imágenes han sido revisadas por los agentes, se puede observar movimientos del sospechoso anteriores a la explosión de la mochila en el portal de la calle Rafael Urrusti. El problema y dificultad es que esas imágenes, según este diario, no ofrecen pistas para poder determinar hacia dónde se dirigió tras lo ocurrido.

Los hechos ocurridos en Oviedo el pasado 10 de noviembre

El pasado martes 10 de noviembre a las 7:30 horas en un inmueble de calle Rafael Urrusti, en una zona de viviendas sociales del barrio ovetense de Villafría, al sureste de la capital asturiana, se produjo un tiroteo que hirió de bala a una joven de 17 años

Los primeros agentes que intervinieron encontraron en el rellano de la vivienda una mochila con lo que aparentemente era un artefacto explosivo, por lo que se dio aviso especialistas de la unidad canina y a la de desactivación de explosivos (Tedax), que tomaron la decisión de sacar el bulto a la calle para evitar una situación de peligro para los vecinos. Fue en el momento de manipularla cuando explotó.

La explosión le costó la vida al subinspector de la unidad canina Juan José Rodríguez, natural de León y de 65 años, así como al perro, y dejó herido de gravedad a un especialista de los Tedax que perdió la visión del ojo izquierdo y que, tras ser intervenido quirúrgicamente, se encuentra fuera de peligro.

La mujer del presunto autor, que fue detenida de manera preventiva durante las primeras pesquisas, quedó en libertad sin medidas cautelares por decisión judicial, aunque permanecerá unida a la causa.