Alma, la hija de Anabel Pantoja y David Rodríguez, ha cumplido este 23 de noviembre 2 añitos y, para celebrarlo, la sobrina de Isabel Pantoja organizó una espectacular fiesta infantil con todos sus seres queridos el pasado domingo en una sala de eventos de Sevilla de la que ahora ha compartido todos los detalles en su último post de Instagram, revelando que su pequeña ha conseguido lo inimaginable... ¡el reencuentro de Kiko Rivera e Isa Pantoja después de años sin ningún tipo de relación!

A través de un vídeo, la influencer ha revelado cómo fue el cumpleaños de su niña, mostrando la decoración ambientada en las Princesas Disney; globos enormes de diferentes personajes animados como Olaf o Stich; una mesa repleta de todo tipo de exquisiteces tanto dulces como saladas; una zona de parque de bolas que hizo las delicias de la protagonista del evento; e incluso varias actrices caracterizadas como los personajes de Vaiana o Ariel de 'La Sirenita' que, entre bailes y sesiones de maquillaje, fueron las encargadas de convertir la fiesta de Alma en un auténtico sueño cumplido tanto para la pequeña como para Anabel, que muy emocionada no pudo contener las lágrimas en varios momentos de la celebración al ver que todo estaba saliendo tal y como lo había planeado.

Un día inolvidable en el que la cumpleañera y sus papás estuvieron arropados por numerosos amigos y familiares como la madre de la instagramer, Merchi Bernal, los padres de David, o Alma Bollo junto a sus hijos. Y no han sido los únicos, ya que dejando a un lado sus diferencias tanto Kiko Rivera como Isa Pantoja han querido estar al lado de su prima en esta fecha tan señalada.

Y aunque no se les ve juntos en ningún momento y se desconoce si se saludaron, en el vídeo se ve al dj con su novia Lola García charlando de lo más sonriente e integrado con otros invitados, y también a la tertuliana junto a su marido Asraf Beno -que llegó con un gran regalo para Alma- abrazando cariñosamente tanto a Anabel como a su madre a su llegada a la fiesta. Un reencuentro que la sobrina de la tonadillera, gran ausente en la celebración- no ha dudado en compartir con sus seguidores activando las alarmas sobre una posible reconciliación entre los hermanos.