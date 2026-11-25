Halle Berry ha revelado ante los tribunales que el vínculo con su hijo Maceo, de 13 años, se ha deteriorado gravemente en medio de la batalla judicial que mantiene con su exmarido Olivier Martinez.

El conflicto estalló cuando el actor francés acusó a la intérprete de abusar físicamente del adolescente y obtuvo la custodia física principal, aunque un representante de la actriz confirmó a TMZ que ella conserva la custodia legal compartida y la potestad de desempatar si ambos progenitores no alcanzan un acuerdo.

Según informan medios como Daily Mail a partir de un nuevo documento judicial presentado el 24 de noviembre por el equipo legal de la ganadora del Oscar para restablecer la custodia física a un régimen compartido del 50%, los abogados sostienen que "la relación madre-hijo" entre Berry y Maceo se ha "deteriorado" durante la "prolongada separación" mientras el menor permanece bajo el cuidado de Martinez.

En la demanda, su defensa advierte de la gravedad de la situación incluso después de que el mes pasado se le denegara a Martinez su solicitud de una orden de alejamiento por violencia doméstica contra la actriz: "El perjuicio para Maceo continúa y el daño bien podría ser irreparable si el tribunal no interviene y restituye la custodia de Halle".

Halle Berry y Olivier Martinez | Gtres

El escrito presentado por los abogados de Berry detalla cómo la ausencia de convivencia ha alterado el comportamiento del menor. Según recogen en la documentación judicial, en medio de "períodos cada vez más prolongados lejos de Halle", Maceo se ha mostrado "más distante y desafiante hacia su autoridad parental" y se ha vuelto "cada vez más insistente en que él debe decidir dónde y cuándo pasa el tiempo de la custodia". Además, la defensa añade que el adolescente ha intentado "negociar directamente" con su madre las fechas de las visitas y se ha "resistido" a acudir con ella a las sesiones de terapia.

Por todo ello, el equipo jurídico de la estrella de Hollywood sostiene en la presentación que "mantener el calendario provisional refuerza, en lugar de reparar, esta dinámica perjudicial", y añade: "Una relación rota entre padres e hijos no puede repararse de forma realista cuando se le niega al progenitor el tiempo suficiente para ejercer su rol de padre o madre".

Los abogados explican que el régimen temporal impide a Berry organizar visitas nocturnas (habiendo acumulado siete semanas sin pernoctar con su hijo antes del 20 de noviembre) y denuncian que, desde el 1 de octubre, la actriz "ha experimentado períodos prolongados sin pernoctar con Maceo, un contacto extraordinariamente limitado y, durante casi un mes, ninguna comunicación con él durante los períodos en que no está bajo su custodia".

Así, concluyen que la restricción vigente se ha convertido en parte del problema al provocar que el menor pase "mucho más tiempo" con Martinez y "mucho menos tiempo" con Berry.

La demanda incluye también una declaración del prometido de la actriz, Van Hunt, quien asegura haber mantenido "conversaciones de varias horas... por teléfono y en persona para intentar ayudarles a llegar a una solución sin la intervención de los tribunales".

Halle Berry y su novio Van Hunt | Gtres

Según el testimonio de Hunt, Martinez "admitió que era consciente de que las tensiones entre Halle y él estaban perjudicando a Maceo", pero "se mantuvo firme en que no dejaría de contribuir a que esas tensiones siguieran latentes", llegando a responderle "sin rodeos" que "cuando [Berry] pare, yo pararé".

Asimismo, Van Hunt afirma en su declaración que Martinez ha intentado delegar en Maceo las decisiones sobre su escolarización y su terapia, y relata lo que ha presenciado en el entorno familiar: "He observado personalmente cómo Maceo tiene dificultades para respetar las normas, regular sus emociones, controlar sus impulsos y hablar con respeto a su madre. También he observado que Halle intenta abordar esos problemas de forma constante".

En su defensa de la intérprete, Hunt la describe como "apasionada, enérgica, pura de corazón, cariñosa y dedicada a sus hijos", y sentencia: "En todos los años que la conozco, yo nunca la he visto maltratar a sus hijos ni demostrar nada que no sea un profundo amor, preocupación y dedicación a sus salud, felicidad y éxito".

La próxima audiencia del proceso judicial está fijada para el 17 de diciembre, en un nuevo capítulo de la compleja disputa entre Halle Berry y Olivier Martinez, quienes estuvieron casados entre 2013 y 2015 y formalizaron su divorcio en 2023.