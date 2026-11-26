La presencia de José Bono en la campaña del PSOE y su posterior enfrentamiento con Felipe González han centrado el análisis de Vicente Vallés en La Mesa. El director de Antena 3 Noticias 2 considera que los socialistas están recurriendo a distintas figuras para movilizar a sus votantes antes de las elecciones y que la polémica con el expresidente del Gobierno no ha sido casual.

Vallés responde así a la reflexión de Cristina Pardo sobre la contradicción que veía entre el supuesto intento de Pedro Sánchez de recuperar el voto de centro y la aparición de Bono para cargar contra Felipe González. El periodista señala que hubo otros movimientos que tampoco encajaban con una estrategia dirigida al electorado centrista, como el anuncio de medidas fiscales para las rentas más altas.

"Se lanzan a provocar a Felipe González"

Para Vallés, el PSOE necesita movilizar a sus votantes de cara al domingo y está recurriendo a todos los recursos a su alcance. En ese contexto, interpreta que la presencia de Bono buscaba agitar el debate político: "Yo creo que aquí lo que ha pasado es que el PSOE necesita movilizar a la tropa para el domingo y están tirando de todo lo que pueden".

El periodista considera que los socialistas han recurrido a Bono porque no tenían disponibles a otras figuras y que, con sus declaraciones, buscaban provocar una reacción de Felipe González, que hasta ese momento había permanecido al margen de la campaña.

"Lo han provocado, yo creo que deliberadamente", afirma Vallés. A su juicio, el objetivo era activar a una parte del electorado de izquierdas que podía reaccionar ante las críticas al expresidente. Finalmente, González respondió y, según el análisis del periodista, entró en el juego que el PSOE habría buscado.