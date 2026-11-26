La presencia de José Bono en la campaña electoral del PSOE ha centrado parte del debate en La Mesa. Preguntado por Cristina Pardo sobre a quién puede dirigirse la participación del exministro en los actos socialistas, Ramón Espinar ha ofrecido una interpretación diferente: cree que su aparición conecta con un sentimiento que está creciendo entre parte de la izquierda.

Espinar ha matizado que no siempre hay una estrategia diseñada desde un centro de mando y que, en ocasiones, figuras como Bono deciden intervenir por iniciativa propia. Sin embargo, considera que su presencia refleja una reacción de una parte del electorado progresista.

"Hay una pulsión en la izquierda de ganas de defender a los suyos"

El analista cree que existe entre parte de la izquierda la sensación de que durante mucho tiempo el terreno de juego ha estado inclinado en contra del Gobierno, con un clima mediático desfavorable y campañas muy duras contra dirigentes progresistas, especialmente contra el presidente del Gobierno.

"Hay una sensación en la gente de izquierdas de ganas de defender a los suyos. Eso está pasando", ha afirmado. A su juicio, ese sentimiento puede explicar también el repunte que, según señala, está experimentando la izquierda en las encuestas, especialmente el PSOE.

Espinar considera que algunos votantes pueden estar distanciados del Gobierno por cuestiones como la gestión de la legislatura o los casos de corrupción, pero aun así sienten la necesidad de respaldar a sus dirigentes ante lo que perciben como ataques.