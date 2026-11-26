Susana Díaz ha reflexionado en La Mesa sobre el clima de tensión que se vive durante las campañas electorales y las consecuencias que tiene para quienes se dedican a la política. La senadora socialista reconoce que las críticas forman parte de la actividad pública, pero considera que la agresividad que se produce actualmente ha alcanzado unos niveles especialmente difíciles de soportar.

"Yo estoy viendo, por eso os decía antes, no recuerdo, a lo mejor me podéis corregir, pero yo no recuerdo una campaña tan canalla, con unos ataques tan virulentos", afirma. Díaz explica que, cuando alguien se posiciona políticamente, se expone a que desde el otro lado se produzcan ataques muy duros.

"Ahora no puedes apagar el mundo"

Durante la conversación, la senadora compara las campañas de otras épocas con las actuales y apunta a las redes sociales como uno de los elementos que han cambiado la forma de recibir las críticas. Aunque recuerda que ya hubo campañas muy duras en 1993, 1996 o 2004, señala que entonces no existía la amplificación que permiten las plataformas digitales.

"Las redes sociales en ese sentido amplifican lo malo", apunta. Díaz también explica que antes una persona podía apagar el televisor y desconectar de los comentarios, mientras que ahora resulta mucho más difícil evitar que las críticas y los ataques lleguen hasta el entorno familiar.