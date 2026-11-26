El Presidente de la Asociación de Diplomáticos Españoles, ha respondido a las últimas noticias sobre la puesta a dedo en las instituciones de ocho cónsules por el voto exterior, a cargo de Albares. Alberto Virella, ha explicado que esa información, no es así.

"El reemplazo y rotación de diplomáticos en el exterior se va renovando cada cuatro o cinco años. Todos los diplomáticos están por oposición y son totalmente conscientes que están sometidos al imperio de la ley. Mientras no se demuestro lo contrario, no seré yo quien arroje dudas sobre la ley", explica Virella.

El presidente cuenta que en lo que no están de acuerdo los diplomáticos es que el nombramiento no se esté haciendo según la constitución y siguiendo los principios de mérito y capacidad para la elección de las personas idóneas.

Sobre trasladar la información a la opinión pública

"Tenemos una designación y elección arbitraria que quienes tenemos memoria histórica en términos de recorrido en nuestro país, nos recuerda a situaciones de hacer en el cortijo lo que uno desea. Nuestro estado de derecho tiene que estar motivada, la discrecionalidad no es arbitraria. Pero eso es una cosa y otra es trasladar a la opinión pública que es una vía para cometer fraude electoral", argumenta el presidente sobre la información publicada sobre los nombramientos.

Se dispara el voto exterior

'El Español' cuenta que la ley de nietos ha disparado el voto exterior, y Susanna Griso, le ha preguntado al presidente si comparte la preocupación por las cajas de cartón.

"Que voten los españoles es estupendo para la salud de cualquier democracia y creo que no está saliendo en los medios que un gran problema es que hay gente con derecho a votar y que no pueden y no solo los que están residiendo en el interior, también en el exterior", responde Virella.

Explica que la sociedad española es solidaria y cree que tenemos que solidarizarnos todos ya que eso no es responsabilidad de los consulados, es del sistema que no están llegando las papeletas a los consulados: "Varios cónsules empezaron el sábado a recibir a los electores y preguntaron sobre cómo debían operativizar la decisión del supremo. Insistieron pero no hubo respuesta alguna".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en atresplayer.