La campaña toca su fin. Faltan solo dos días para una jornada de reflexión que dará paso a las elecciones generales del 29 de noviembre, unos comicios que no se están leyendo en clave de partidos sino de bloques, el de la izquierda o el de la derecha. Pero antes del cierre toca debatir.

Los cuatro principales candidatos a la Presidencia del Gobierno: Pedro Sánchez (PSOE), Alberto Núñez Feijóo (PP), Santiago Abascal (Vox) y Ada Colau (Frente Amplio), centran el penúltimo día en debate organizado por la Academia de la Televisión. Feijóo afronta el debate a cuatro "con tranquilidad" y dispuesto a ganar "el derbi de las izquierdas", según dice su partido. Mientras, desde Moncloa Sánchez prevé mantener en el debate el mismo tono contenido que en su cara a cara con el líder del PP. Ada Colau y Santiago Abascal reclamarán su espacio propio. Todos han despejado sus agendas. La candidata de Podemos, Irene Montero, que no participa en el debate celebrará por la tarde un acto de campaña en Avilés junto al cabeza de lista de la formación por Asturias, Manuel Pravia, y más candidatos.

Donde no descansan ni PSOE ni PP es en el terreno de las entrevistas. En busca del voto joven tanto Sánchez como Feijóo pasaron por el micrófono del youtuber Plex. El candidato del Partido Popular lo hizo a 247 kilómetros por hora en el circuito del Jarama, el del Partido Socialista con un 'tour house', visitando la sala de juego de Plex, sus coches, su bici y hasta han compartido té.

Hoy termina el plazo para depositar el voto por correo. Según ha informado Correos, la cifra de 1.099.687 solicitudes de voto por correo supone un incremento del 11,47 % respecto a las generales de 2019, la referencia comparable más próxima por celebrarse en el mismo periodo del año, aunque un descenso del 58 % frente a las elecciones del 23 de julio de 2023, marcadas por su excepcional celebración en pleno verano y por un volumen extraordinario de voto adelantado.

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