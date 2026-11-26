Hoy termina el plazo para depositar el voto por correo. Según ha informado Correos, la cifra de 1.099.687 solicitudes de voto por correo supone un incremento del 11,47 % respecto a las generales de 2019, la referencia comparable más próxima por celebrarse en el mismo periodo del año, aunque un descenso del 58 % frente a las elecciones del 23 de julio de 2023.

Entre los afectados, el actor Adrián Pedraja denuncia que solicitó el voto y no lo ha recibido aún: "Lo grave de esto es que cuando colgué el vídeo, muchísimas personas me escribieron que tampoco les llegó. Decenas de personas me escribieron, yo creía en el sistema y ahora tengo la duda de que hay errores".

El voto por correo en el foco de la polémica

Adrián asegura que la última opción que tiene es ir a Correos para poder votar. "Ya que no funciona el sistema, lo tendré que hacer por mis medios. Quiero recordar que hay decenas de personas que me han escrito alegando que les ha pasado lo mismo que a mí", explica el actor.

"Iré ahora por la mañana, yo soy de Málaga, vivo en Madrid y, por trabajo, me tengo que ir a París, por lo que no puedo votar presencialmente", apostilla Adrián y siente incredulidad al no poder entender cómo puede fallar un sistema así en la capital de España.

"Pensaba que era un caso aislado, pero no ha sido así, es la primera vez que utilizo el voto por correo pero no volveré a usar este medio", finaliza explicando el actor.

Para asegurarse, Chema Crespo y Afra Blanco, le han preguntado si tiene el resguardo de que solicitó el voto ya que, una vez solicitado, Correos no te deja votar presencialmente: "Si, tengo todo, el resguardo, iré a Correos y ya veré lo que me dicen", explica en respuesta a Chema Crespo y Afra Blanco.

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