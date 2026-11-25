José Bono se ha convertido en el primer gran protagonista de este programa de La Mesa. Cristina Pardo ha entrevistado al histórico dirigente socialista, que se ha convertido en noticia tras criticar que Felipe González haya decidido votar en blanco y no a Pedro Sánchez en las próximas elecciones general de este 29 de noviembre.

Cristina, en una tensa charla, le ha señalado que "Felipe González está defendiendo lo mismo que Pedro Sánchez defendía en la anterior campaña electoral". Por eso, le ha preguntado al político si cree que entonces Sánchez era pro PP, como ahora critica al actual presidente del Gobierno. "El mundo evoluciona, cambia, todos cambiamos de criterio", ha asegurado el invitado.

De hecho, Bono ha afirmado que "quien se queda anclado en una determinada posición y considera que es una virtud mantener lo mismo aunque las circunstancias cambien puede incluso estar equivocado". El exministro de Defensa incluso ha puesto un ejemplo familiar: "Yo estoy con mis hijos aunque discrepe con ellos". ¡Descubre sus declaraciones en el video!