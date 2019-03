Las voces femeninas de los partidos políticos hablan sobre la huelga del 8M

Con motivo del Día de la Mujer, representantes de los principales partidos políticos han valorado en Espejo Público las movilizaciones con motivo del Día de la Mujer. A partir de un tweet de la candidata del Partido Popular, Isabel Díaz Ayuso, en el que expresaba su negativa a asistir a la huelga, la respuesta por parte de la líder de Podemos en Madrid, Isabel Serra no tardaba en llegar: "No te esperamos, cualquier día te vemos en una huelga en defensa de los maltratadores".

Díaz Ayuso se ha defendido diciendo"yo políticamente no pienso atacar a mis adversarios políticos, luego no entro en su valoración". La candidata por el Partido Popular ha explicado su tweet "yo he llegado aquí por mi trabajo y por mi esfuerzo"y además ha justificado su ausencia en la huelga de hoy en que nunca ha hecho huelga y en que lucha de otras formas por la igualdad entre hombres y mujeres. Pero además, Díaz Ayuso ha señalado que uno de los principales motivos por el que no asistirá es por la politización del evento.

Por su parte, Carolina Bescansa, fundadora de Podemos, ha señalado que la intención de la huelga es "proceso voluntario de protesta colectiva contra algo que es una injusticia manifiesta" y se ha mostrado ofendida porque a su entender, la candidata del Partido Popular ha dejado ver con sus palabras que el pocentaje de mujeres que no llegan a puestos directivos es por que no se han esforzado lo suficiente.

Cuando ha llegado el turno de Rocío Monasterio, la aspirante a candidata en la Comunidad de Madrid por Vox, ha querido destacar en primer lugar que su partido está a favor de la igualdad pero ha señalado que no comparte el "discurso del feminismo supremacista de hoy que nos intenta imponer un discurso único a todas". Estas palabras han parecido molestar a Purificación Causapié, la candidata del PSOE, que nada más comenzar con su intervención, ha pedido a Monasterio que "no utilice determinados términos vinculados al feminismo como es supremacista, ya que supremacista es el machismo". Unas palabras que no han gustado a la militante de Vox, que ha interrumpido el discurso de la socialista pidiendo que "no censurara su lenguaje".

Con el turno de Begoña Díaz, quedaban claras las posturas de cada uno de los partidos en este 8M. La candidata por Ciudadanos ha confirmado su asistencia a la huelga, haciendo hincapié en "no aceptamos que unas nos digan que no podemos ir y otras nos digan que debemos ir, yo creo que cada mujer es libre de hacer lo que quiera decidir." Además, Begoña Día ha señalado que el enfrentamiento entre mujeres es lo que menos sebe buscarse en el día de hoy.