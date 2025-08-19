Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Santiago inicia su venganza contra Marta y Fina

En el próximo capítulo de Sueños de libertad...

El peligro continuará acechando y el tiempo se agota. Pelayo alertará a Damián de una noticia alarmante: “Le han concedido un permiso para ir a un funeral y ha aprovechado para fugarse de la cárcel”. El rostro de Damián se transformará debido al miedo ¿Lograrán encontrarlo antes de que sea demasiado tarde?

La situación en la fábrica también se agravará. Luz informará con contundencia: “Ya son siete los casos de bronquiolitis obliterante confirmados por el hospital de Toledo”.

Mientras tanto, la amenaza de Santiago se extenderá más allá de Fina. Podrá en su punto de mira a Pelayo: “No creas que el sarasa ese se va a librar de mí. Voy a ir a por él, aunque sea lo último que haga”. El peligro se multiplicará y también retendrá a Marta. ¡Tiene sed de venganza!

En medio del caos, Cristina enfrentará a don Pedro con una verdad incómoda: “Pepe es mi padre biológico. Me dijo que usted lo presionó para que renunciara a mí y desapareciera… y que seguramente lo ha vuelto a hacer”.

Y, también habrá lugar para el amor, Claudia le confesará a Raúl: “Dices novio y todavía me da vértigo”. Pero él responderá con ternura: “Pues que no te dé vértigo, Claudia, porque si te caes, ahí estaré yo para sostenerte”.