Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Avance

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Santiago inicia su venganza contra Marta y Fina

Cuando llegue Marta a la casa de los montes, la sorprenderá a ella también. ¿Qué tendrá pensado hacerles?

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Santiago inicia su venganza contra Marta y Fina

Publicidad

En el próximo capítulo de Sueños de libertad...

El peligro continuará acechando y el tiempo se agota. Pelayo alertará a Damián de una noticia alarmante: “Le han concedido un permiso para ir a un funeral y ha aprovechado para fugarse de la cárcel”. El rostro de Damián se transformará debido al miedo ¿Lograrán encontrarlo antes de que sea demasiado tarde?

La situación en la fábrica también se agravará. Luz informará con contundencia: “Ya son siete los casos de bronquiolitis obliterante confirmados por el hospital de Toledo”.

Mientras tanto, la amenaza de Santiago se extenderá más allá de Fina. Podrá en su punto de mira a Pelayo: “No creas que el sarasa ese se va a librar de mí. Voy a ir a por él, aunque sea lo último que haga”. El peligro se multiplicará y también retendrá a Marta. ¡Tiene sed de venganza!

En medio del caos, Cristina enfrentará a don Pedro con una verdad incómoda: “Pepe es mi padre biológico. Me dijo que usted lo presionó para que renunciara a mí y desapareciera… y que seguramente lo ha vuelto a hacer”.

Y, también habrá lugar para el amor, Claudia le confesará a Raúl: “Dices novio y todavía me da vértigo”. Pero él responderá con ternura: “Pues que no te dé vértigo, Claudia, porque si te caes, ahí estaré yo para sostenerte”.

Antena 3» Series» Sueños de libertad» Avances

Publicidad

Series

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Santiago inicia su venganza contra Marta y Fina

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Santiago inicia su venganza contra Marta y Fina

Capítulo 374 de Sueños de libertad

Capítulo 374 de Sueños de libertad; 19 de agosto: Irene, rota tras descubrir que su hermano le arruinó la vida

Irene toma una decisión firme: deja su casa, su trabajo… y planta cara a don Pedro

Irene toma una decisión firme: deja su casa, su trabajo… y planta cara a su hermano Pedro

Luz alerta a don Pedro: la fábrica podría estar enfermando a sus trabajadores
Capítulo 374

Luz alerta a don Pedro: la fábrica podría estar enfermando a sus trabajadores

Gema hace las paces con Raúl
Capítulo 374

Gema hace las paces con Raúl: “Quiero agradecerte todo lo que has hecho por él”

Fina suplica por su vida: Santiago regresa con sed de venganza
Capítulo 374

Fina suplica por su vida: Santiago regresa con sed de venganza

El agresor irrumpe en casa de Fina tras fugarse de prisión durante un permiso.

Nükhet sorprende con su plan más retorcido: casarse con Sehmuz para vengarse de los Korhan
Suenan campanas de boda

Nükhet sorprende con su plan más retorcido: casarse con Sehmuz para vengarse de los Korhan

Cuando Nükhet quiere algo, nada la detiene. Dolida y furiosa, ha visitado a Sehmuz con una idea que podría poner la mansión patas arriba.

Uras suplica a Bahar que despierte del coma tras el terrible accidente, esta noche en Renacer

“Eres mi luz, mamá”: Uras suplica a Bahar que despierte del coma tras el terrible accidente, esta noche en Renacer

Bahar entra en coma en quirófano con Timur y Uras a su lado, ¿sobrevivirá?

Bahar entra en coma en quirófano con Timur y Uras a su lado, ¿sobrevivirá?

Evren, paralizado al ver a Bahar al borde de la muerte en la camilla de urgencias

Evren, paralizado al ver a Bahar al borde de la muerte en la camilla de urgencias

Publicidad